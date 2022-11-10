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矽谷寒冬來了 Meta裁員逾萬人 9日全員被拒進公司

記者江碩涵／矽谷報導
Meta執行長查克柏格於美西時間9日上午11時在臉書上直接對員工發表談話，面色相當凝重。（翻攝自Meta）
Meta執行長查克柏格於美西時間9日上午11時在臉書上直接對員工發表談話，面色相當凝重。（翻攝自Meta）

矽谷迎來一波景氣寒冬。臉書母公司Meta Platforms Inc本月9日上午宣布資遣1萬1000名員工，約是全公司的13%人數，是科技業今年規模最大的一波裁員。當日早上，公司全體員工無論有沒有被裁員，都被要求不要進公司，且被裁員的員工，一早就被公司通訊軟體移除，再也無法登入任何系統。

Meta總部現任華裔不具名員工透露，一早就收到公司信件，要求全部員工9日一整天都不要進矽谷辦公室，接著收到一封信上面寫著，「您的職位不受影響」，這意味著他自己不在裁員名單上。他說，的確鬆了一口氣，不過他認識的好幾位部門同事都被裁員了，可以從公司內部通訊軟體（chat group）中，直接看到名單被一個一個移除（delete），那些被裁員同事再也無法登入，相當唏噓。

優化、瘦身公司規模

Meta 執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）於美西時間9日上午11時在臉書上對現任員工直接發表談話。他非常嚴肅地提到，這是一個非常艱難又痛苦的決定，但身為公司的執行長，他還是得貫徹這項任務。

查克柏格表示，在新冠疫情開始時，電子商務需求大增，因此電子商務的收入也跟著增加，Meta也與其他電子商務平台一樣大幅擴增相關投資，不過這個預測錯誤了，因此他必須優化、瘦身公司規模，並且增加更多資源到優先成長的業務，例如人工智能、廣告業務以及元宇宙相關產業。

16周資遣費、轉職協助

Meta 9日也宣布了被裁員的細節，包含16周基本工資，再加上年資乘以倍數的資遣費，有些資深員工可以拿到8、9個月以上的資遣費；員工原有的假期仍能請完為止，健康保險也支付6個月，並提供一些轉職協助，另外如果仍持移民簽證尚未拿到綠卡的被資遣員工，也能獲得一些移民律師協助轉移簽證等服務。

Meta此次有不少華裔員工被資遣。一位不願具名的華裔工程師說，前幾天開始就非常忐忑，不過也已經做好心理準備，同時也已經與前東家，另一家科技大廠談好有可能要回去上班的事情，9日確定被裁員了，剛好也能無縫接軌回到老東家上班，不過因為Meta給了不少資遣費，可能會先休息一個月再開工，也讓心情冷靜一下。

不少Meta員工也說，雖然好幾天前就不斷有消息傳出，9日確定大裁員，只能含淚微笑對同事說再見，對於留下來的員工來說，也的確有些挫折，對科技業的未來景氣都有些擔憂。

Meta 9日一早裁員，股價卻應聲上漲5%左右，9日收盤價為101元。雖有小幅上揚，不過對於許多Meta原員工來說，與當年剛入職發放的股價相比，仍被硬砍了一半以上，也等於資產縮水了一半，有些老員工當時發放的股價破300元，現在只剩當時的三分之一，矽谷景氣寒冬由此可見一斑。

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