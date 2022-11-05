5萬加大研究生雇員將罷工 恐衝擊大學期末考

近5萬名加大學生雇員將罷工，可能影響期末考。(美聯社)

自11月14日開始，加州大學 系統將有數千人參與罷工 ，此一行動可能影響期末考前的準備與評分。預計將有近5萬名加大學生雇員，包括研究人員、博士後、助教等加入罷工，由於行動是在期末考試之前，可能將導致加大校園與實驗室運行不良。

心情沮喪的研究生雇員們，2日以98%票數(3萬5654票對904票)投票反對校方有關薪資與不公平的勞工政策。勞倫斯柏克萊國家實驗室研究生研究人員喬杜克瑞(Tanzil Chowdhury)表示，助教承擔加大的大部分教學工作，基本上完成所有研究，若教學與研究暫停，大學就無法真正運作。

儘管加大校長辦公室表示，有信心在罷工期間無縫進行教學與研究，但有個別校區承認，大規模罷工將導致情況嚴峻，若所有工會成員加入罷工而離開工作崗位，就必須取消課程。即使參加罷工人數不多，但若沒有足夠人員，部分研究實驗室也可能因為安全因素，必須關閉。

柏克萊加大 發言人吉爾默(Janet Gilmore)表示，若罷工時間與期末考試時間重疊，將是一項挑戰。加大的大學部學生仰賴研究生提供協助了解課程內容，若學習中斷，對大學生來說將會遭遇困難。她透露，校方可能讓教職員協助支持大學部學生，以確保成績按時公布。

薪資內容是勞資糾紛的關鍵膠著所在。

喬杜克瑞年薪4萬元，工作內容包括半導體奈米材料實驗、分析數據、撰寫與發表演講、維護實驗室設備，相當於每周至少40個小時的全職工作。但是，他的就職信中，僅有20個小時的報酬，他在加大系統的大部分同事也是相似狀況。他指出，他們的工作大力協助學校，對於引入數十億元研究經費至關重要，根本無法在20小時內完成所有工作。單是租金與水電費，就必須花費他30%以上的薪資。

針對這些員工與研究人員，工會要求每年至少有5萬4000元薪水，這個數字是基於加州住房成本中位數。

加大發言人金恩(Ryan King)表示，校方已提供加薪協助員工，期望能達到他們的住房需求。他指出，談判主要目標是達成多年協議，承認這些員工對大學教學與研究的重要性，並且高度重視他們的貢獻。大學提供公平薪酬與良好健康福利，以及具有支持性與尊重的工作環境。