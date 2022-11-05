我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西在丈夫遇襲後首露面發聲 籲選民用投票強化民主

美軍：中國核武發展速度比美國還快 美威懾力正在下降

5萬加大研究生雇員將罷工 恐衝擊大學期末考

編譯組／灣區4日電
近5萬名加大學生雇員將罷工，可能影響期末考。(美聯社)
近5萬名加大學生雇員將罷工，可能影響期末考。(美聯社)

自11月14日開始，加州大學系統將有數千人參與罷工，此一行動可能影響期末考前的準備與評分。預計將有近5萬名加大學生雇員，包括研究人員、博士後、助教等加入罷工，由於行動是在期末考試之前，可能將導致加大校園與實驗室運行不良。

心情沮喪的研究生雇員們，2日以98%票數(3萬5654票對904票)投票反對校方有關薪資與不公平的勞工政策。勞倫斯柏克萊國家實驗室研究生研究人員喬杜克瑞(Tanzil Chowdhury)表示，助教承擔加大的大部分教學工作，基本上完成所有研究，若教學與研究暫停，大學就無法真正運作。

儘管加大校長辦公室表示，有信心在罷工期間無縫進行教學與研究，但有個別校區承認，大規模罷工將導致情況嚴峻，若所有工會成員加入罷工而離開工作崗位，就必須取消課程。即使參加罷工人數不多，但若沒有足夠人員，部分研究實驗室也可能因為安全因素，必須關閉。

柏克萊加大發言人吉爾默(Janet Gilmore)表示，若罷工時間與期末考試時間重疊，將是一項挑戰。加大的大學部學生仰賴研究生提供協助了解課程內容，若學習中斷，對大學生來說將會遭遇困難。她透露，校方可能讓教職員協助支持大學部學生，以確保成績按時公布。

薪資內容是勞資糾紛的關鍵膠著所在。

喬杜克瑞年薪4萬元，工作內容包括半導體奈米材料實驗、分析數據、撰寫與發表演講、維護實驗室設備，相當於每周至少40個小時的全職工作。但是，他的就職信中，僅有20個小時的報酬，他在加大系統的大部分同事也是相似狀況。他指出，他們的工作大力協助學校，對於引入數十億元研究經費至關重要，根本無法在20小時內完成所有工作。單是租金與水電費，就必須花費他30%以上的薪資。

針對這些員工與研究人員，工會要求每年至少有5萬4000元薪水，這個數字是基於加州住房成本中位數。

加大發言人金恩(Ryan King)表示，校方已提供加薪協助員工，期望能達到他們的住房需求。他指出，談判主要目標是達成多年協議，承認這些員工對大學教學與研究的重要性，並且高度重視他們的貢獻。大學提供公平薪酬與良好健康福利，以及具有支持性與尊重的工作環境。

罷工 柏克萊加大 加州大學

上一則

批縣市遊民計畫不積極 州長紐森凍結10億經費

下一則

加州企業出走潮 「看不到盡頭」

延伸閱讀

10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人恐加劇通膨

10月新增26.1萬工作 企業加薪搶人恐加劇通膨
終達協議 聖縣醫院11月不罷工

終達協議 聖縣醫院11月不罷工
芝市立大學教職員罷工 本周確定日期

芝市立大學教職員罷工 本周確定日期
不滿人力不足 聖縣醫師工會11月罷工

不滿人力不足 聖縣醫師工會11月罷工
勞資達協議 費城藝術博物館結束3周罷工

勞資達協議 費城藝術博物館結束3周罷工

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
圖為73歲的Nelson Peter Chia被逮捕畫面。（視頻截圖）

買兇殺女友徐麗麗 73歲男友入獄當天上吊亡

2022-10-29 02:19

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴
台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感