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加大師生致信總校長 籲雇用無證夢想生

編譯組／灣區電
學生教職員呼籲加大雇用無證夢想生。(Getty Images)
學生教職員呼籲加大雇用無證夢想生。(Getty Images)

允許年輕無證移民在美國合法生活與工作的聯邦計畫「DACA」，已被聯邦法官裁定不接受新申請，切斷包括許多加州大學學生在內的數千名年輕學子的就業前景。師生要求加大雇用無證夢想生

「無證學生領導網絡」組織(Undocumented Student-Led Network)領袖與移民教職員19日致信加大總校長德雷克(Michael Drake)辦公室表示，加大有道德與法律義務、代表無證研究生與大學部學生，現在就採取行動。信中呼籲校方為學生提供工作，無論其移民身分為何。移民學者所做研究辯駁大學觀點，即向無證者提供工作機會違反聯邦移民法。

信中指出，加州有超過4萬4000名大學生根據法院裁決、不具資格申請加入DACA計畫，每年有2萬7000名無證學生自加州的高中畢業。根據州法院文件，截至去年12月，加州大學有1700名DACA夢想生、加州州立大學校園有超過1萬名夢想生、加州社區學院有15萬6000名。

加州擁有約200萬名無證移民，其中大部分是非白人人口，州府提供無證居民平等福利等各方面，已超越大多數州與聯邦政府。紐森辦公室19日表示，提供28萬6000名50歲以上的低收入無證加州人Medi-Cal醫療保險。無證移民也有資格獲取駕照，並與加州大學與社區學院的其他加州居民支付相同的減免學費。

不過，致信給加大校方的「無證學生領導網絡」組織共同主席艾瑪雅(Karely Amaya)表示，加州大學系統可以並且應該打開無證學生的就業大門。部分教職員表示，若被校方允許，它們希望可以雇用無證學生或畢業生。洛杉磯加大勞工中心主任Kent Wong表示，他職業生涯的部分最優秀學生，都是無證夢想生，他們克服實現高等教育的重大障礙，若獲得加大許可，他會雇用這些學生。

「DACA」意即「童年抵美暫緩遣返計畫」(Deferred Action for Childhood Arrivals，又稱「夢想生」)，由前總統歐巴馬於2012年設立，16歲以前進入美國、上過高中或在軍隊服役且未犯任何嚴重罪刑者，可暫緩遣返。去年德州南區聯邦法院法官裁定此計畫不合法，但未下令驅逐目前計畫的近60萬夢想生，而是不接受新申請。

學生教職員19日致信呼籲加大雇用無證夢想生的信中，也附上一封來自全國各地28位移民法教授簽署的信函，認為1986年禁止雇用無證移民的聯邦法律不適用於各州州府與大學。洛杉磯加大移民法律與政策中心共同主任艾魯蘭瑟姆(Ahilan Arulantham)表示，根據廣泛研究，加大系統有權允許雇用無證學生。

加州大學 移民 夢想生

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