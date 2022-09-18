北美台灣科技年會 聚焦科技熱點

北美台灣科技年會在聖他克拉拉市舉行。（記者李榮／攝影）

「北美台灣科技年會」17日在聖他克拉拉會議中心舉行，這次年會主題橫跨人工智慧 、資料科學、半導體硬體、生物科技、新創投資 、Web3等當今科技的熱議話題，吸引數百人參加，希望藉由年會掌握最新趨勢，並連接矽谷 與台灣的資源。會議由麻省理工學院教授、生物科技創業家盧冠達，以及矽谷成功女性創業家江夢熊開場主講，緊接著五大新創論壇探討未來新科技與應用。國發會主任委員龔明鑫透過影片致詞，駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等亦前往參加致意。

龔明鑫主委致詞表示，台美合作愈來愈緊密，論壇討論最新的科技議題。在疫情及經濟衰退的時候，科技、科學以及創新是從危機中恢復的關鍵，相信參加的觀眾能透過論壇會找到新想法、獲取新能量，也可能找到合作的機會。

賴銘琪處長對年會促進台灣與矽谷以及北美地區跨足各領域創新發展和新創投資趨勢領域交流，深表期待與讚揚，他表示，這是後疫情時代北美最大型的台灣科技論壇，定能有效對接台灣科技新創產業。

莊雅淑感謝矽谷影響力基金會結合矽谷科技僑團及僑界，發揮矽谷科技之都優勢，為台灣與矽谷的連結建立全新的里程碑，金山灣區僑教中心也在官方粉絲頁上串聯現場直播，讓更多人分享矽谷科技新創力量。

年會主席謝凱婷表示，矽谷這兩年經歷了美股熔斷、居家避疫、仇亞事件、加州野火、疫情加上貨幣寬鬆造成的資本市場大狂飆等，讓灣區矽谷在去年成為全球獨角獸最密集的城市與區域，而台灣與矽谷有很多地方可以連結。事實上，透過年會，矽谷與台灣也建立了一個嶄新的連結模式，相當期待藉由這次的會議，讓大家更了解北美台灣人的產業聚落，並建立緊密的北美台灣人生態圈，同時連結台灣與美國的資源。

人工智慧資料科學論壇主講者是台灣資料科學社群創辦人、前Linkedin 數據總監管其毅、手作設計師平台Etsy資訊長謝居呈、Quora機器學習前首席Ching Fong Su。主持人則為Nina Tseng。人工智慧與資料科學已成為商業與產品發展策略上不可或缺的工具，各機構致力於透過大數據與資料科學擷取洞察與趨勢，並運用人工智慧與資料工程創造新型態商業機會與產品，專家在論壇中分享自身經驗。

生物科技論壇主講者為柏克萊加大公衛學院院長Michael Lu、知名生物科技新創Octant Bio策略副總Hannah Shen、生物科技創業家盧冠達，主持人則為生物科技公司Twist Bioscience資深科學家Linya Wang。論壇中分享過去兩年生技投資和估值創下新高之後，對於生技產業未來的策略以及投資可能產生的影響。

新創投資論壇主講人為創投陳五福、吉他英雄創辦人黃中凱、無名小站創辦人簡志宇，主持人則為Austin Hwang。主講者除了將分享從創業、出場與投資的經驗，也談到對科技產業的趨勢預測。

硬體創新論壇主講者為太空科技加速器FP Solutions創辦人Lewis Hong、晶心科技Andes營運長Emerson Hsiao、矽谷成功女性創業家江夢熊，Po-Hsuan Wei擔任主持人，會中分享科學與創新是帶來新商機的契機。