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Meta前途堪憂？專家批查克柏格有「3大缺點」

編譯組／矽谷綜合電
查克柏格被指經營臉書已迷失方向。（美聯社）
查克柏格被指經營臉書已迷失方向。（美聯社）

哈佛商學院資深研究員、醫學科技公司Medtronic前執行長喬治 (Bill George) 日前接受商業頻道「CNBC Make It」訪問時指出，查克柏格領導能力欠佳，如果他繼續留在公司，臉書未來發展將出現問題，臉書的母公司Meta前途堪憂。

喬治過去20年全神研究公司領導失敗原因，最近將其研究結果結集成書。他說，如果查格柏格繼續這樣下去，許多人將會離開公司，查克柏格顯然迷失方向。

簡言之，喬治認為公司領導如無法抗拒金錢、權力、名聲誘惑，喪失其深藏內心的信念、價值觀、目標時，接下來只有失敗一條路。他說，研究大公司失敗原因之後，他發現這種現象明顯出現在查克柏格與Meta公司上。

查克柏格與Meta沒有立即回覆CNBC Make It查詢。眾所周知，Meta首席執行長查克柏格一手創立這家世界級科技大廠。整個建廠過程中，查克柏格創造現代社交媒體產業。他目前計畫將公司轉變成虛擬空間。

喬治稱查克柏格不願從錯誤中學習，出了問題就將責任歸罪他人。今年2月間Meta市價一日之間跌落2320億元，這是美國上市公司單日最大股價下跌。然而查克柏格對這個問題毫不自我檢討，反而責怪蘋果2021年改變手機用戶個人隱私權，以及TikTok強大的競爭力。

另外，喬治指出，查克柏格獨來獨往，排斥他人，拒絕與別人建立親切關係。類似查克柏格這種公司掌門人不接受協助、忠告及回饋，因此犯錯的機會也大。喬治說，查克柏格相信他的直覺超過社會傳統智慧。雖然這也是其過人之處，得以創立科技大廠Meta；不過他同時強調，查克柏格早期仍聽取一些親信勸導。

喬治另外點出，查克柏格追求榮耀，重視名聲與財富。這種性格的人永遠不會滿足，全神全力追求更大的名聲，更多的財富。查克柏格將Meta的聲譽與資產利益放在Meta數十億用戶福祉之上。多年來，臉書必須處理用戶隱私權、用戶精神健康問題所引發的爭議。

華爾街日報去年報導，Meta旗下的Instgram平台造成用戶精神健康問題，特別是青少年精神健康問題。報導中指出，Meta領導集團蓄意迴避這些社會問題，著重於公司經營成長。

喬治認為查克柏格必須回歸正軌，靜養心神，重新設定自己的目標與價值，然後率領公司團隊度假一些日子，靜神檢討，追尋公司創立宗旨與價值觀。

查克柏格 臉書 隱私

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