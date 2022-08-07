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學期將開始 南灣中文學校招生中

記者熊移山／聖荷西報導
圖為思源中文學校2022年招生廣告。(圖：伍美珠提供)
圖為思源中文學校2022年招生廣告。(圖：伍美珠提供)

疫情期間，許多中文學校兩年多來流失了很多學生，眼看新的學期就要開始，北加州中文學校聯合會會長王婉君近來積極奔走，為南灣各所中文學校招募新生。

上月才上任的王婉君表示，南灣的中文學校經過多年的經營，不管在教材或是教學經驗上在全美都是名列前茅，特別在南灣地區幾乎每個華人聚集的城市都有一到兩家的中文學校，提供僑胞子弟不同選擇。雖然多數每周只上一次兩個小時的課程，但是她相信只要堅持下去，不僅能讓下一代學習到中文，藉由各式活動也能夠把中華文化傳承下去。

在灣區經營了32年的思源中文學校校長伍美珠說，中文課程對亞裔第二代絕對是有很大幫助。特別是，加州高中的第二外國語言中，就有中文選項，如果孩子能從五歲開始加入中文學校，接受連續數年的教學，到了高中就能輕鬆的通過相關語言考試。對於疫情是否會影響正常授課，伍校長表示，會遵從租用教室的學校規定，鼓勵但不強制學生戴口罩上課。

王婉君對於先前因疫情大量流失學生感到擔憂，但她相信，只要注意防疫問題，繼續辦好活動並且研究中文學校的轉型，為我們的社區培養人才，學生應該會慢慢回流。她表示，目前南灣及矽谷地區的多家中文學校都在招生中，有需要的民眾可以查詢。如桑尼維爾的日新中文學校、聖荷西的向上學苑和矽谷中文學校、庫比蒂諾的思源中文學校、柏拉阿圖中文學校、聖荷西的博愛中文學校與聖荷西中文學校、費利蒙中文學校灣谷中文學校Danville等。民眾可自行上網搜尋聯繫資訊。

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