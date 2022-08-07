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加州設「大學儲蓄帳戶」 減輕學費負擔 最高可獲1500元補助

編譯組／綜合6日電
加州即將開始為本州孩子提供部分大學學費。（美聯社）
加州即將開始為本州孩子提供部分大學學費。（美聯社）

加州正準備為2022年7月1日或之後在該州出生的每個孩子開設一個小型大學儲蓄帳戶，宣傳稱「多達100美元」；並為去年或今年在加州公立學校1至12年級就讀的所有低收入兒童開設一個更大的帳戶，「多達1500美元」。 

這個「暱稱」為CalKids的由州政府資助的計畫，無論是在帳戶的數量和規模上，將是迄今為止最大的。設在加州財務主管辦公室的ScholarShare投資委員會將管理CalKids。這些資金將被存放在一個 「綜合」或由州政府擁有的單一帳戶中，並為每個孩子指定一個子帳戶。家庭可以看著他們孩子的種子資金增長，但不能添加資金或提取，不能用於其他目的，也不能轉讓給其他人。

當孩子進入四年制或社區大學或技術／職業項目時，州政府將把孩子的錢直接寄給他或她的學校作為教育費用。學生在上大學之前必須在加州居住至少一年，無論其移民身分如何。這筆錢對父母或孩子來說是不需要納稅的。如果在26歲之前沒有用於大學，這筆錢將留在基金中供其他人使用。

對於新生兒，州政府將存入25美元。當家長註冊帳戶時，將再增加25美元，如果家長將帳戶與新的或現有的ScholarShare帳戶聯繫起來，將再增加50美元。

這是州政府一次性的撥款。對於低收入學生，州政府將自動存入500美元，如果他們是寄養青年，再加500美元，如果他們是無家可歸者，再加500美元。為了獲得全部1500美元，學生必須是低收入、無家可歸的寄養青年，加州已經確定了1253名這樣的學生。

更詳細的信息，請訪問www.calkids.org。

低收入 加州 投資

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