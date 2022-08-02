加州核准 千帆大學可直攻中醫博士學位

千帆大學校長暨北京中醫藥大學博士麻仲學看診現場。（麻仲學提供）

中醫療法在美國逐漸普及，中醫從業人員的需求量也愈來愈高，促使中醫教育在美國蓬勃發展。目前全美已有51所中醫學 校，值得注意的是，今年6月28日美國加州 針灸局及高等教育部 核准千帆大學（Vitality University）針灸中藥博士（Doctor of Acupuncture with Chinese Herbal Medicine Specialization）直攻博士學位，雖然此學歷可從學士直接攻讀博士，但所學課程，涵蓋所有碩士課程内容和博士課程内容，千帆大學成為全加州、全美唯一不設中醫碩士可直攻博士學位的院校。

中醫就是中國醫學。中醫運用獨特的理論診斷患者，並運用針灸、中藥、推拿、拔罐、刮痧等傳統治療方法。中醫療法以針灸為龍頭，早在上世紀70年代就在加州立法承認，目前全美已有45個州立法承認中醫。美國對中醫的認可有效地推動了中醫在整個西方國家的發展，如今針灸（Acupuncture）和中藥（Herbal Medicine）這兩個名詞在美國，乃至於整個西方世界，幾乎人人知曉。

千帆大學校長暨北京中醫藥大學博士麻仲學分析，美國醫學教育體制中，以西醫為例，首先要讀非醫學類大學本科四年，再讀醫學院四年，畢業後就是醫學博士（MD），而中醫教育以往要求大學或大專二年，然後讀中醫碩士3000小時以上（大約分布在三年），畢業後考取針灸執照，成為針灸師（Acupuncturist），可以從事全科中醫，但不能稱為醫生。

他表示，大多數美國醫療保險公司都能給付針灸治療，但由於幾十年來，針灸師不能稱為醫生，因此給付額度與西醫天壤之別，為此美國中醫界同仁一直不懈地努力，力圖將中醫教育提高到博士水平，近十年來，也的確產生了中醫博士學位。

千帆大學校長暨北京中醫藥大學博士麻仲學在佛羅里達演講並與中醫博士班同學合影。（麻仲學提供）

麻仲學分析，前面提到的51所中醫學校中，已有16所學校可以授予博士學位，因此許多學生碩士畢業後有機會可以再攻讀博士學位，現有碩士中醫成為博士後就可以稱為醫生；不過許多中醫碩士畢業後，普遍進入工作狀態，要再抽出時間去攻讀博士相當不容易，因此目前大多數中醫都是針灸師，難以引起保險公司的真正認知。

6月28日美國加州針灸局及高等教育部核准千帆大學（Vitality University）針灸中藥博士（Doctor of Acupuncture with Chinese Herbal Medicine Specialization）直攻博學位，雖然是學士直接攻讀博士，但所學課程涵蓋應有的碩士和博士課程内容，學生畢業就是博士。千帆大學機緣巧合下成為加州、甚至是全美唯一不設中醫碩士直接從中醫博士起步的院校，對加州及全美中醫教育發展都有非常深遠的意義，達到新的里程碑。

麻仲學分析，美國中醫教育從碩士起步到博士教學起步，歷經四十多年，是幾代中醫教育工作者和中醫同仁的辛勤地、不懈地努力才能得到，千帆大學中醫直攻博就是全美中醫界所共享的成果。

他分析，這項改革的深層意義在於吹響了美國中醫教育從碩士全面升級到博士的號角，將匯聚起中醫教育縱深改革的強大動能。麻仲學指出，接下來美國中醫界更應注意，中醫不僅需要博士頭銜，更重要的是在臨床與學術水平上達到名副其實，才能全方位地提高中醫在美國的社會地位，千帆大學也將和其他中醫院校攜手持續努力。