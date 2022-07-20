金山聯合學區 10月前擬定成績目標

教委會重申，將50%的教育委員會會議時間用於與學生成績相關的主題討論。（記者李怡／攝影）

舊金山 聯合學區 新校監聯合教育 委員會日昨重申，未來學區工作將專注於學生的學習成果，並承諾在10月份之前，草擬一份學區目標規畫，發布一份具特定學習成績目標的具體文件，並將50%的教育委員會會議時間用於與學生成績相關的主題討論。

此公告是在新校監韋恩（Matt Wayne）與教育委員和委員會主席進行商討之後發布的。

教委會主席林謙悅（Jenny Lam）18日說，教委會承諾以學生的成績為主導，這一點非常重要；接下來計畫的每一步都將徵求公眾意見，會把教委會的決定與工作保持透明，並積極與公眾建立信任。

聯合學區計畫在未來幾周內，會將這份關於「學區願景、價值觀、目標和標準」的文件草案，由七人教委會敲定下來後與公眾分享，並會於10月25日最終投票之前，舉行多次聽證會；如獲批准通過，學區資源與行動將與這些規定條例保持一致。

舊金山學區承諾在10月份之前擬定學區成績目標。（記者李怡／攝影）

教委會與新學區校監韋恩18日安排召開特別會議，詳細研究學生資料數據，並認真審視如何有效領導。學校系統存在是為了提高學生學習成效，林謙悅表示，數據顯示，所有學生都未獲得他們在學業上取得成功所需東西，舊金山社區對公立學校與學區期望更高，教委會將為學區草擬一份目標規畫。

根據學區「表現分析」報告（performance analysis），去年僅有58%學生閱讀表現佳、71%數學成績表現優良；但是，學業成果因族裔而異，只有34%西語裔、9%非裔學生閱讀程度在年級水平，白人與亞裔的比率則分別為85%與70%。此外，舊金山全學區的缺勤率增加了一倍多，從疫情前一學年至少缺勤18天的12%增加到上一學年的 28%。

校監表示，去年準備上幼稚園的孩童比率自2019年的63%降至58%，族裔之間也存在顯著差異。數據評估也將衡量學生入學的準備情況，根據可用的最新數據，學區正努力應對長期曠課人數上升。

林謙悅表示，將儘量減少與學生成績無關的干擾，積極增加學習成效。在未來幾個月，教委會會有更多有關學生學習表現的討論。