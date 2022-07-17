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矽谷科技華商協會年會 吳澄宜接會長

記者熊移山／佛利蒙市報導
矽谷科技華商協會會長交接。左前一為卸任會長陳建芬，右一位新任會長吳澄宜。儀式由經文處副處長朱永昌監交(中)。(記者熊移山／攝影)
矽谷科技華商協會會長交接。左前一為卸任會長陳建芬，右一位新任會長吳澄宜。儀式由經文處副處長朱永昌監交(中)。(記者熊移山／攝影)

矽谷科技華商協會15日晚間於南灣佛利蒙市舉辦年會暨會長交接儀式。新任會長吳澄宜（Dior Wu）在致詞中表示，協會一直以來是以舉辦大型科技活動和協助新創產業為目標，近兩年，因為疫情影響，讓協會無法施展身手，期盼在疫情逐漸緩和後，恢復每年在聖荷西市政府舉辦智慧城市會議（Smart City Conference），讓協會繼續展現對科技產業的影響力。

晚會邀請到Aventurine Capital Group的執行長David Van Wei針對創投產業及目前市場趨勢作專題開場演講。接著，由佛利蒙市市長高敘加（Lily Mei）代表市府致贈感謝狀。高敘加表示，佛利蒙市本身就是一個多元化的城市，她很高興有像矽谷科技華商協會這樣的組織加入對矽谷及社區做出貢獻。

交接晚會現場，文教中心主任莊雅淑(右五)及多位僑務委員、市議員及僑界領袖都到場祝...
交接晚會現場，文教中心主任莊雅淑(右五)及多位僑務委員、市議員及僑界領袖都到場祝賀。(記者熊移山／攝影)

卸任會長陳建芬（Jennifer Chen）在致詞時表示，三年的任期，正好遭遇疫情，協會活動及論壇只能轉戰線上舉行，但畢竟線上效果遠不及實體，相信新任會長在疫情緩解後繼續開創新局。

交接儀式由經文處副處長朱永昌監交。朱永昌除了肯定協會的貢獻，也對協會未來有意與矽谷美華科技商會聯手舉辦活動給予肯定，他相信兩大科技協會合作一定創造雙贏局面。

新任會長吳澄宜是在美長達26年的創業家。他表示，協會會員主要是各公司負責人，雖然是華商協會，但也歡迎認同協會的不同族群加入。協會宗旨，就是讓會員相互扶持創造更大商機，將近三年的疫情雖然讓實體聚會活動減少，但是在前任會長陳建芬帶領下，各會員企業或是投資都獲得相當大的收益。

傅旭芳古箏教室帶來古箏表演，其中第二首曲目「笑傲江湖」，精湛的演出讓現場觀眾驚嘆...
傅旭芳古箏教室帶來古箏表演，其中第二首曲目「笑傲江湖」，精湛的演出讓現場觀眾驚嘆不已。(記者熊移山／攝影)

交接儀式後，現場安排了藝文表演。傅旭芳古箏教室帶領12位5歲到15歲少年兒童表演，精湛的演出讓現場觀眾驚嘆不已。另外，歌手George、Jimmy以及國際社交舞社、美聲女子合唱團、本地選美小姐的演出，博得掌聲不斷，為晚會畫下圓滿句點。

疫情 矽谷 投資

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