Salesforce舊金山辦公大樓 40%空間要出租

Salesforce疫情期間第三度削減其舊金山辦公室使用空間，由於通貨膨脹與對經濟衰退擔憂加劇各方面挑戰，招聘也更加具有選擇性。(Getty Images)

疫情 期間，Salesforce第三度削減其舊金山 辦公室使用空間，並將位在50 Fremont St.的43層辦公大樓約40%空間對外出租。

根據房地產 資料庫「CoStar」數據，這家科技巨擘與舊金山市最大私人雇主正在出租其占地35萬平方英尺的Salesforce West物業。這是舊金山市最大空置辦公室之一，可容納1750名員工。也是遠距工作型態如何減少對辦公空間需求的另一個跡象。舊金山辦公室空置率在疫情期間增加4倍至21%以上。

Salesforce表示，辦公室是公司文化重要組成部分，使用方法已進化。公司正轉租Salesforce West樓層，以最有效方式利用辦公室房產。Salesforce將維持大樓建築物所有權，並隨時根據需要重新安排空間。作為舊金山最大的私人雇主，深切承諾城市並積極歡迎員工返回Salesforce Tower工作。

Salesforce在舊金山擁有超過1萬名員工，永久允許員工一周至少有部分時間在家工作。在Salesforce Tower建設之前，公司於2015年以6.37億元購買位在50 Fremont St.的辦公大樓。去年，公司轉租Salesforce East Tower對街、位在350 Mission St.的辦公空間給Yelp與Sephora公司，顯示位在市中心的高品質辦公室仍受到青睞。

Salesforce去年也取消尚未建造完成Parcel F Tower的32萬5000平方英尺租約。根據「舊金山商業時報」2月份報導，現在由Salesforce擁有的Slack，則在靠近45 Fremont地點對外推出20萬平方英尺的轉租空間。

Salesforce持續在其他城市發展，並計畫於未來兩年在芝加哥、雪梨、東京建造Salesforce Towers。疫情間，科技產業變得更加分散，聘用遠距工作者，並在房地產成本與薪水較低的灣區以外地區發展。

Salesforce表示，由於通貨膨脹與對經濟衰退擔憂加劇各方面挑戰，招聘正更加具有選擇性。疫情期間，包括Coinbase、Pinterest、Block、Taskrabbit、PayPal等多家主要科技公司，皆縮減或關閉舊金山辦公室。