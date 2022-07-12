我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超速收859元罰單 加州交通違規罰金為何高於他州？

想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

童振源會科技僑團 希望連結矽谷與台灣

記者李榮／密爾比達報導
童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（僑教中心提供）
童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（僑教中心提供）

僑務委員會委員長童振源訪問灣區時與北美台灣工程師協會、矽谷美華科技商會、美西玉山科技協會及矽谷台美產業科技協會等矽谷科技僑團座談。童振源在與矽谷四大科技僑團座談時表示，期許深化與科技僑團的合作，共同規畫台商科技大會，也希望能對接台灣新創等科技優勢產業。

童振源表示，矽谷是美國科技重鎮，台灣政府正在推動包含5G、電動車、綠能、生技、新創培植等兩領域的發展，僑委會擁有海外豐沛台商人脈及體系，他期盼能結合世界台商組織，運用矽谷科技僑團力量，鏈結台灣優勢、多元連結，並運用全球網絡、跨域整合，串聯台灣與世界各地，共創商機。

童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（記者熊移山／攝影）
童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（記者熊移山／攝影）

當日參與座談會的國策顧問邱俊邦表示，童振源帶領僑委會推動各項僑務創新，令人佩服。他表示，過去自己就常提供意見給台灣政府，希望能協助台灣政府複製矽谷成功經驗，為台灣找到下一個「護國神山」。北美台灣工程師協會總會長余金榜則表示，過去科技僑團少有機會與僑委會合作，透過委員長說明，了解台商可作為台灣企業引路人，相信矽谷科技僑團也能成為台灣科技的引路人。

出席座談會的科技僑領除邱俊邦、余金榜等人以外，另外還有矽谷美華科技商會名譽會長賴積裕、全球玉山科技協會名譽理事長陳鈞亞、名譽理事長陳潤吾、美西玉山科技協會會長楊子彬，以及矽谷台美產業科技協會會長李俞瑩、顧問葉俊雄等，共計近30位矽谷科技領袖。童振源表示，希望能多與科技僑團交換意見，為台灣科技及新創找出優勢，對接合作、共創雙贏。

矽谷 綠能 灣區

上一則

疫情回溫 BA.4/5傳染力更強 會反覆感染 重症死亡率高

下一則

基因釀禍 亞裔較白人易患糖尿病

延伸閱讀

北美地區僑社工作研討會 首度海外舉辦

北美地區僑社工作研討會 首度海外舉辦
灣區華運會點聖火全場歡騰 童振源、4位市長出席

灣區華運會點聖火全場歡騰 童振源、4位市長出席
僑委會委員長童振源 灣區聽取華語文教學成果

僑委會委員長童振源 灣區聽取華語文教學成果
訪美14天65場活動與座談 童振源：台灣防疫將逐步放寬

訪美14天65場活動與座談 童振源：台灣防疫將逐步放寬
僑委會童振源造訪聖地牙哥 僑胞熱烈歡迎

僑委會童振源造訪聖地牙哥 僑胞熱烈歡迎

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
灣區新冠病例增加速度驚人，醫院負荷量加重，九縣全部進入CDC定義的高傳播風險級別。（Getty Images）

「漲了就沒跌」 灣區確診狂飆進高風險 9縣同時淪陷

2022-07-07 02:20
荷姆斯在2003年19歲的時候，創辦了這家位於巴洛阿圖的血液檢測公司。（記者王子涵/攝影）

矽谷「滴血成金」案落幕 Theranos荷姆斯及合夥人欺詐罪成立

2022-07-07 19:09
優勝美地國家公園巨杉森林發生火災。（美聯社）

優勝美地大火 危及巨杉森林 煙霧飄向太浩湖

2022-07-09 02:18
非法種植大麻在灣區並不少見，此前阿拉米達縣警突襲破獲了加州史上最大的非法大麻種植團夥之一，警方逮捕7人。知情者獨家向本報透露，7人均為華裔。（阿拉米達縣警供圖）

北加2華裔種大麻 行賄建築檢查員恐面臨15年徒刑

2022-07-10 21:45
政治觀察家楊俊龍認為，美國不會放棄烏克蘭，而烏俄戰爭最大輸家肯定是俄國。（記者李榮／攝影）

政治觀察家楊俊龍：烏東恐分給俄國 但普亭還是輸家

2022-07-06 19:18

超人氣

更多 >
痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭

「活下來太萬幸」芝華裔打工仔回家數呎路、3把槍抵頭
南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人

南加血腥夜 4便利店遇持槍搶劫 死傷5人
當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職

當庭譏諷亞裔陪審團員英語口音 阿拉巴馬法官遭停職
天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」

天價處方藥難負擔 癌友放棄治療 只能認命「等死」