童振源會科技僑團 希望連結矽谷與台灣

童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（僑教中心提供）

僑務委員會委員長童振源訪問灣區 時與北美台灣工程師協會、矽谷 美華科技商會、美西玉山科技協會及矽谷台美產業科技協會等矽谷科技僑團座談。童振源在與矽谷四大科技僑團座談時表示，期許深化與科技僑團的合作，共同規畫台商科技大會，也希望能對接台灣新創等科技優勢產業。

童振源表示，矽谷是美國科技重鎮，台灣政府正在推動包含5G、電動車、綠能 、生技、新創培植等兩領域的發展，僑委會擁有海外豐沛台商人脈及體系，他期盼能結合世界台商組織，運用矽谷科技僑團力量，鏈結台灣優勢、多元連結，並運用全球網絡、跨域整合，串聯台灣與世界各地，共創商機。

童振源與科技人士交流，希望連結矽谷與台灣。（記者熊移山／攝影）

當日參與座談會的國策顧問邱俊邦表示，童振源帶領僑委會推動各項僑務創新，令人佩服。他表示，過去自己就常提供意見給台灣政府，希望能協助台灣政府複製矽谷成功經驗，為台灣找到下一個「護國神山」。北美台灣工程師協會總會長余金榜則表示，過去科技僑團少有機會與僑委會合作，透過委員長說明，了解台商可作為台灣企業引路人，相信矽谷科技僑團也能成為台灣科技的引路人。

出席座談會的科技僑領除邱俊邦、余金榜等人以外，另外還有矽谷美華科技商會名譽會長賴積裕、全球玉山科技協會名譽理事長陳鈞亞、名譽理事長陳潤吾、美西玉山科技協會會長楊子彬，以及矽谷台美產業科技協會會長李俞瑩、顧問葉俊雄等，共計近30位矽谷科技領袖。童振源表示，希望能多與科技僑團交換意見，為台灣科技及新創找出優勢，對接合作、共創雙贏。