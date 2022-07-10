校園駐警 聖荷西聯合學區各校自決

聖荷西聯合學區的學生。（取自學區官網）

擁有超過3萬名學生的聖荷西 聯合學區 （San Jose Unified School District）董事會周四投票通過，決定延長學區與聖荷西警察 局的80萬元合同，直到明年6月，這期間學校可以繼續擁有校內警官。不過聖荷西聯合學區的每所初中高中，將可獨立決定是否以及如何在自己的校園內配備警察。

在初高中學校配備警察的議題，在聖荷西聯合學區一直爭議不斷。支持者認為，警察可以幫助學校保護學生在校期間的安全，而且經常舉報和阻止校園內的犯罪活動。但反對者認為，校園裡的警察可能會對學生施暴，特別是對有色人種。

一年前，該學區董事會投票反對更新學區與警局的合同，決定讓警察離開校園。但去年8月份，董事會又通過投票決定請回警察，但只是作為足球比賽和舞蹈等特殊活動期間的安保人員。去年12月，董事會投票允許校園雇用警察，並成立了諮詢委員會繼續討論校園內是否需要雇用警察問題。

聖荷西聯合學區6月份在官網上發表的一份聲明表示，「聖荷西警察局一直是我們調查和解除潛在威脅的優秀合作夥伴，我們尚未發現任何針對學生或教職工的可信威脅。」

反對校園警察的居民Elizabeth Aryamont表示，校園警察會監視和騷擾學生，這不是一個健康的受教育的環境。

在聖荷西高中任教13年的教師瓦拉多雷斯（Eduardo Valladores）對學區董事會做出的決定很失望。她說，學校董事會拒絕傾聽家長、老師和社區民眾的意見。「在這些做決定的會議上根本沒有交流，這讓我感到很無助。學生是弱勢群體，我們必須為那些被利用的人挺身而出。」

家長Laurie Valdez認為，學區可以把花在校園警察上的資金省下來，投資到學生心理健康服務上。她表示，即使是問題學生，他們也只是受了創傷，需要被治癒的孩子，本質上並不壞。學區需要從根源上幫助他們解決問題，但現在沒有心理治療的資源來幫助這些孩子。

學區負責人阿爾巴蘭（Nancy Albarran）表示，該學區已經為學生的心理健康計畫進行了投資。為了增強心理服務，董事會已批准了與心理健康機構簽訂了價值15萬的合同。

聖荷西聯合學區在聲明中表示，「我們的首要任務就是繼續保障學生、教職工以及社區的安全。」