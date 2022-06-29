加州10最佳學區 灣區占半數

南灣薩拉度加高中所在的學區被評選為加州最佳學區。（美聯社）

根據一項最新排名，灣區 有五個學區 被評為加州 十大最佳學區。

由資訊網站Niche評選出的加州十大最佳學區，有五個在灣區，是第一名的洛斯蓋圖薩拉度加聯合高中學區（Los Gatos-Saratoga Joint Union High School District）、第二名的巴洛阿圖聯合學區、第四名的山景城洛斯阿圖聯合高中學區（Mountain View-Los Altos Union High School District）、第八名的艾克連恩斯聯合高中學區（Acalanes Union High School District）和第十名的佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School District）。

其中艾克連恩斯聯合高中學區位於康曲柯士達縣的拉法耶（Lafayette），佛利蒙聯合高中學區位於南灣桑尼維爾。

Niche使用多項標準對學區進行排名，包括學生學業表現（SAT、ACT和加州學測成績）、教師薪資、每名學生經費、學生參加課外活動的機會等。

優質教育的一項重要指標是每名學生得到的經費。最新數據顯示，美國每名學生每年平均獲得1萬3187元的撥款。多項研究表明，學區每名學生獲得的經費愈多，學生的學業表現就愈好，尤其是在主要服務低收入家庭的學區。

Niche表示，無數數據說明，一個人每獲得一個學位，其終生收入都會顯著增加，有學士學位者的平均年收入比高中畢業生高出約2萬6000元。對於那些不認為讀大學是最好的高等教育的人來說，一所好高中可以提供學生有能力做出選擇的工具和支持，以及能夠在職場成功必須具備的基本技能。

對許多家庭而言，學區也是決定哪裡購屋的首要標準，但這項考慮並不是所有家庭都能負擔得起，尤其是在目前競爭激烈的房地產市場。