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拚教育補助列11月選票 舊金山市立大學徵簽名

記者王子涵／舊金山報導
第4區市議員馬兆明（左）當天為學生助陣。（陳嘉琪提供）
第4區市議員馬兆明（左）當天為學生助陣。（陳嘉琪提供）

舊金山市立大學（The City College of San Francisco）長期以來面臨著財政預算短缺的問題，校董事會在5月以壓倒性的票數，決定在下一學年削減大約300個班級和176名教師。此舉引發大批師生抗議，約10名抗議者還遭警方逮捕。為了解決財政困難，由當地多個工會組成的舊金山市立大學收入統一聯盟（The CCSF Revenue Unity Coalition）發起每年4500萬元的教育補助提案，並在11日徵求簽名，以幫助提案進入11月的選舉中。

舊金山市立大學在2012年擁有約7.3萬名學生，然而如今只有不到2.5萬名學生就讀。在學校2013年險些失去高等教育認證委員會及教育部的認證後，大批師生離開了學校。學校官員曾表示，如果不解決預算問題，學校有可能會因此關閉。

市立大學將在下學年裁掉38名全職教師，並停止雇用138名兼職教師。英語教師巴克利（Alissa Buckley）在收到裁員通知後表示：「我個人很受打擊，因為我很喜歡在這裡工作，我愛我的學生，學生將失去很多機會。」

舊金山市立大學每年需要4500萬元的教育補貼資金。（陳嘉琪提供）
舊金山市立大學每年需要4500萬元的教育補貼資金。（陳嘉琪提供）

舊金山市學院收入統一聯盟11日上午在多洛雷斯公園（Dolores Park）啟動徵集簽名活動；為了維持學校的運營，滿足舊金山人的教育需求，學校每年需要4500萬元的教育補貼。聯盟將研究並解決收入差距的問題，讓舊金山市立大學成為一個真正為舊金山人服務的社區學院。

第4區市議員馬兆明（Gorgon Mar）當天為學生助陣，他說：「舊金山市立大學的支持者們踴躍參與活動，以確保我們的社區學院有必要的資金投資未來，為舊金山人提供免費、高質量的就業培訓和成人教育。」

聯盟發表聲明稱，舊金山市立大學一直是本市規模最大、最容易獲得學位的勞動力培訓機構，學校向城市最缺乏服務的社區提供教育機會，包括非裔、工薪階層、殘疾人以及移民群體等。但在過去三年，學校大幅度削減了基本課程和項目，包括商業、汽車維修、計算機網絡等，這種情形必須停止。

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