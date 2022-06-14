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柏克萊加大華裔團隊 發現首個「浮動黑洞」

編譯組／柏克萊12日電
柏克萊加大天文系華裔研究團隊可能發現第一個「自由浮動的黑洞」。（本報資料照片）
柏克萊加大天文系華裔研究團隊可能發現第一個「自由浮動的黑洞」。（本報資料照片）

根據科學日報(Science Daily)報導，柏克萊加大天文系華裔副教授傑西卡·盧(Jessica Lu)與研究生林凱西(音譯，Casey Lam)所帶領的研究團隊，可能發現第一個「自由浮動的黑洞」(free floating black hole)。

兩人將此肉眼無法觀察的黑洞編號為OB110462。此浮動性黑洞約為太陽總體積的1.6倍到4.4倍，離地球約2280到6260光年距離。柏克萊加大天文研究團隊認為此黑洞亦可能是顆中子星(neutron star)。中子星是星球死亡之後所形成。無論是黑洞或者中子星，科學日報稱，這個神祕物體是科學家發現到的第一顆「鬼星」(stellar ghost)，在沒有其他星球伴隨下，浮動於茫茫宇宙中。

傑西卡·盧指出，這是使用引力微透鏡法(gravitational microlensing)，所發現到的第一個浮動性黑洞，或者中子星。她從2008年起就開始找尋自由浮動黑洞，於2020年起開始發現到編號OB110462不明物體。

她說，使用引力微透鏡可發現到單獨聚合物體，也只有利用這個方法，才能得到探測觀察這個物體的窗口。雖然黑洞無法觀察得到，科學家可以使用微透鏡，觀察來自遙遠星球的光線，進入這個黑洞聚合物之後的變化。

根據柏克萊加大天文系，黑洞是天文物理學上最不尋常的現象。天文系網站稱，銀河星系內約有一億個黑洞。然根據科學日報，柏克萊天文學家團隊認為，銀河星系內的黑洞可能高達兩億之多。

傑西卡·盧表示，現階段很難斷定OB110462是黑洞或者中子星。研究團隊希望使用太空總署的哈伯天文望遠鏡(Hubble Space Telescope)取得更多資訊，然後進行更進一步分析。

她說，雖然團隊希望稱OB110462是個黑洞，團隊仍需要追究其他可能性，如低質量黑洞，或者是個中子星。

柏克萊加大 太空 華裔

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