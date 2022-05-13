馬斯克：推特左傾 主因總部在金山

馬斯克稱，推特言論左傾是因為總部位於舊金山。（電視新聞截圖）

億萬富翁馬斯克 （Elon Musk）暗示，如果他收購推特 (Twitter)的提議獲得通過，將把推特的總部遷到灣區以外。他10日在金融時報倫敦舉辦的會議上接受現場採訪時談到，推特的舊金山總部在該平台上造成了左傾的偏見。

「我認為推特需要變得更加公平，目前它有很強的左翼偏見，因為它的總部在舊金山。」馬斯克以虛擬方式在「汽車之未來」大會上說。

「左傾觀念從他們的角度來看似乎是溫和的，因為他們來自一個非常極左的環境，」馬斯克繼續說，「所以，這未能在美國、也或許是世界的其他地區建立信任。」

ConnectSafely.org總裁兼首席執行官馬吉德（Larry Magid）在回應馬斯克的評論時說：「可以想像，他（馬斯克）可能會把推特搬到德州，就像他對特斯拉總部所做的那樣。」馬吉德也是推特「信任和安全委員會」的成員，參與了該委員會的「在線安全和騷擾預防」小組。

「事實是，無論它搬到哪裡，都得有人來為它工作，且多半是受過教育的人，」馬吉德說，「說到底，重要的是看他們如何執行政策，而不是他們可能如何思考或投票。」

馬斯克還在當天會議上告訴金融時報的坎貝爾（Peter Campbell），如果他成為這家社交媒體公司的老闆，將允許前總統川普 返回推特。

「禁止川普的做法是不正確的，我認為那是一個錯誤，」馬斯克說，「因為它疏遠了我們國家的很大一部分人，而且最終也沒有令川普失去言語權。」

馬斯克說，這個錯誤是在1月6日國會大廈發生叛亂後，實施了永久禁令，而不是暫時中止。「永久禁令應該是極其罕見的，真正只為那些機器人賬戶，或詐騙、垃圾郵件賬戶而保留」。

馬斯克以440億元收購推特的提議，得到了推特董事會一致通過。不過，這項交易在結束前仍需得到股東和監管部門的批准。

川普上個月告訴福斯新聞(Fox News)，如果給他選擇，他不會回到推特。相反他將專注於發展他的新在線平台「Truth Social」，一些政治上的極右派也會去那裡。

馬斯克周二說，在線平台這種分裂所造成的局面，「坦率地說，比擁有一個大家都能在其中辯論的單一論壇更糟糕」。