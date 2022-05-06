臉書母公司Meta招聘計畫 放緩

臉書母公司Meta計畫放緩招聘。（美聯社）

臉書母公司Meta 5日表示，由於前一時期增長放緩，該公司正在減少招聘。公司目前沒有裁員計畫，但招聘放緩，顯示2022年前三個月的積極招工發生了逆轉。截至3月31日，這家公司員工人數為7萬7805人，同比增長28%，第一季度凈增員工5800人。Meta公司計畫放緩或停止招聘大多數中高級職位，最近還暫停了招聘早期工程師。Meta（FB）股價當天下跌近7%。

此前一周，Meta公佈了2022年前三個月的收入增長為多年來最慢，利潤比上年同期下降21%。它預計本季度的收入將在280億元至300億元之間，與上年同期帶來的290億元相比，幾乎持平。

Meta公司正試圖改變其戰略，以專注於加強用虛擬現實支持的其未來計畫。該公司還面臨著來自TikTok等競爭對手的激烈競爭、在俄羅斯的業務損失、關鍵視頻內容難以貨幣化，以及蘋果公司的隱私變化對其廣告業務帶來的挑戰。Meta上周報告稱，其第一季度的平均每廣告價格同比下降了8%。

盡管該公司上周將其全年支出估計降低了約30億元，但執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）警告投資 者，由於目前增長前景具有挑戰性，Meta計畫放緩一些投資的步伐。

查克柏格在與分析師的財報電話會議上說：「在疫情 開始後，電子商務的加速導致了收入的超常增長，但現在看到這種趨勢有所回落。就目前的業務增長水平，現在正計畫放緩一些投資的步伐」。

在電話會議上，查克柏格討論了該公司將如何專注於幾個關鍵的投資領域，如短視頻和沉浸式的、被該公司稱為 「元空間的未來網際網路形式」。

他說：「我們正在將公司內部的大部分精力轉移到這些高度優先的領域。這裡有很多了不起的人，每天要做的很多決定是：如何引導已經在公司的真正有才華的人，而不是總是依靠從外部獲得越來越多的新人。」

查克柏格還表示，Meta公司希望在未來幾年從其應用程式系列中產生足夠的營業收入增長，以資助其對現實實驗室的投資，同時仍然增長公司的整體盈利能力，稱仍然對長期機會充滿信心。