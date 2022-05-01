體恤太太坐月子 2個矽谷爸爸創月子餐公司闖出名堂

雖然月膳小廚創辦人是男性，但因為他們都陪過太太坐月子，反而更能從中找到利基點。（記者江碩涵／攝影）

受到疫情 影響，不少新手父母難找家人或月嫂到府幫忙帶新生兒，訂月子餐成了新手爸媽的選擇。灣區 華人多，有各種菜系的月子餐店家，月膳小廚近來開始受到市場關注，主要原因是主打每日現做、送到府的服務，受到許多新手爸媽的歡迎。

值得注意的是，創辦月膳小廚月子餐的居然是「兩位爸爸」。 月膳小廚創辦人顏萬豐（Fung）和王秉（Bing）是柏克萊加大 的宿舍「樓友」，一個學金融、一個學電腦，一個來自香港、一個來自中國大陸浙江省，雖然成長背景不同，但在學校時兩人就時常玩在一起、談天、聊夢想，畢業後兩人也都進入大企業工作，保持聯絡。

兩人從以前就夢想著有自己的事業，也因為所學不同，剛好彼此有互補的機會。 直到五、六年前，剛好兩個人的太太在差不多的時間點，都要生第一個孩子，兩個人聊到，在挑選月子餐時總覺得好像少了些什麼，無法全面性的滿足太太們的喜好，於是聊著聊著，就決定一起創辦新式的月子餐，給灣區媽媽們更多選擇。

月子餐之所以熱門，主要原因是可以補充新手媽媽的營養，讓媽媽產後恢復身體，加上月子餐又有科學便捷的服務，是免自己下廚的好方法。（記者江碩涵／攝影）

雖然兩個創辦人是男性，但因為他們都陪過太太坐月子，反而更能從中找到利基點。 王秉說，他們發現灣區很少有月子餐是當日現做，且能夠微調客製化，因此在創辦月膳小廚時特別強調當日現做的特色，另外則是他們也特別將月子餐的量加大，方便各種不同食量的新手媽媽調整食量，若份量較多，先生也能陪太太一起吃。

月膳小廚挖角了許多餐飲專家，如幾十年經驗的大廚、五星級飯店經理、行銷人員等，讓團隊更為專業。（記者江碩涵／攝影）

顏萬豐說，為了符合加州的餐飲法規，他特地尋找了有衛生執照的中央廚房，且也都用最好的食材，每日清晨四、五點，就由幾十年經驗的大廚現場烹調各式月子餐，上午九點開始由物流系統開始照路線一一送餐。 負責物流和客服的工作人員，在客戶第一天收到餐飲時，會親自拜訪客戶，了解客戶的喜好、身體狀況，替客戶特調內容，而最後一天也會拜訪客戶，了解整個月子餐的狀況。

月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績逐步成長。（記者江碩涵／攝影）

月膳小廚從兩個爸爸自己做起，一路茁壯到現在公司內已有十多個工作人員，業績也逐步成長；不過2020年新冠疫情爆發時，仍遇到不少挑戰。 顏萬豐說，最大的挑戰就是當時疫情緊張，所有人都擔心餐飲業是否能營運下去，不過因為月子餐本來就是外送到府的服務，反而不像內用的餐廳受到這麼大的衝擊，而他們也因為疫情改變作法，例如原本使用可回收再利用的保冷袋，後來全面改成單次使用的紙箱，雖然成本增加，但也讓大家較安心。

另外增加的營運成本則是來自於油價、物價上漲。 顏萬豐分析，從2020年發展至今，物價已經漲了20%至30%， 但月膳小廚仍得維持高品質及優質服務，勢必得花更多成本與心力去維持營運，不過幸好也因為疫情，反而許多人的家人、月嫂無法到府服務，訂月子餐的人數也大幅上升，整體業績仍成長許多，每個月的訂單都相當滿。

月膳小廚月子餐創辦人居然是「兩位爸爸」，顏萬豐（Fung，右）和王秉（Bing，左）是柏克萊加大的宿舍「樓友」，共患難、一起創業打天下。（記者江碩涵／攝影）

顏萬豐和王秉認識16年，兩人個性與所學都不同，彼此剛好互補。 顏萬豐說，就是因為認識許久，才更能了解彼此的個性，即便有所爭吵，也知道所有的討論都是對事不對人，也能在一次次的討論中讓月膳小廚有所成長，能繼續擴增公司的規模，讓灣區更多新手父母可以享用到月子餐。