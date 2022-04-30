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「矽谷阿雅」男裝租賃平台Taelor 種子輪募得230萬

記者李榮／聖荷西報導
鄭雅慈創辦的男裝租賃訂閱服務Taelor募得創投資金。（鄭雅慈提供）
鄭雅慈創辦的男裝租賃訂閱服務Taelor募得創投資金。（鄭雅慈提供）

由前矽谷臉書產品經理「矽谷阿雅」鄭雅慈創立的男裝租賃訂閱服務Taelor，去年中推出試營運。Taelor日昨宣布在首次募資的種子輪中籌得230萬元，投資人包括谷歌和Meta（原臉書）的早期高階主管Ben Ling創立的創投公司Bling，該公司投資超過十家獨角獸。其他投資人還有吉他英雄創始人黃中凱及妻子Samantha Chien、前摩根史坦利台灣區前總裁暨執行長趙辛哲、台灣天使投資社群識富天使會，及相關領域策略投資人等。

鄭雅慈表示，所取得的資金將用於擴大全球招聘，其中包括在台灣建立科技團隊，以及與台灣成衣業深化合作等。她並指出，在幾個月內展開試營運期間，已經成為谷歌員工福利、簽下十多時尚品牌。

鄭雅慈半開玩笑地說，在首次募資的種子輪中，一般多是「3F」注資，也就大家俗稱的Family（家人）、Friend（朋友）、Fool（傻子），能獲得外部天使投資並不容易，要有通常投資A輪以上的創投公司更困難，更別說是Taelor下一次募資才是種子輪的「前種子輪」募資（pre-seed round），還是超額認購。這次Bling公司半小時會議後就立刻決定要投資，主要是因為「這個模式幫大省時間和錢，還透過人工智慧提供客製化的體驗，而且環保和二手共享都是未來的趨勢。」

Bling曾投資十多家獨角獸新創，包括Uber的最大競爭對手Lyft、蔬果外送平台Instacart、數位金融龍頭之一Square、近年爆紅的視覺化數據編輯工具Airtable、群眾募資平台Indiegogo、共享單車和滑板車公司Lime、美國時裝品牌Everlane等。

其他投資Taelor的基金公司包括有美國西北大學教授創立的Chicago Early Growth Ventures，還有女性創業家基金Golden Seeds矽谷分會聯合創始人的投資。另外包括Samantha Chien以及丈夫吉他英雄創始人黃中凱（Kai Huang）等人也投資。

鄭雅慈進一步表示，會投入這個市場，主要不只是看好「循環時尚」的趨勢，看準的也是透過租賃帶來的數據，成為零售、衣服品牌預測趨勢的前哨站，以及過去在矽谷科技公司經驗中，看到企業提供員工租衣服務的的員工福利商機。因此，Taelor在時尚、企業禮品、數據分析、物流運輸和永續環保領域也有一批戰略投資人：包括台灣最大天使投資社群識富天使會聯合創始人、旭榮集團執行董事黃冠華。旭榮集團是亞洲成衣大廠，客戶包括LuluLemon、Adidas、Under Armour等超過200個國際知名品牌。另外，還有美國知名數據分析公司創始人，掌管員工送禮前美國財星五百大公司的人資長，以及致力於循環經濟的非營利組織「循環台灣基金會」的董事會成員、摩根史坦利台灣前董事總經理趙辛哲（Sean Chao）。

鄭雅慈表示，所取得的資金將用於擴大全球招聘，其中包括在台灣招募軟體工程師、資深用戶體驗暨視覺（UX/UI）產品設計師、數據工程師、數據分析師、人工智慧工程師、行銷創意設計師、助理財務分析師、營運助理、社群行銷助理等。另外，資金也將用在擴大衣服品牌的合作，特別是與台灣及亞洲成衣業的合作，成衣業可以將庫存放上Taelor出租轉賣變現、用Taelor測試即將上市新商品，並且成為進入美國市場的新通路。

投資 天使 矽谷

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