亞裔都很健康？亞裔美國人癌症研究其實「不平等」

種族主義導致亞裔美國人癌症研究「不平等」 ，圖為諮詢醫護人員的示意照 。（本報資料照片）

美國國家癌症 研究所（JNCI）雜誌本月19日發表了一篇評論，內容關於亞裔 美國人面臨重大癌症時，相關研究的比率與其他民族有明顯的差異。這篇文章由來自全美各地的七名研究人員撰寫，他們參加了2021年7月29日舉行的美國食品藥物管理局（FDA）腫瘤學卓越中心「癌症論壇」，這也是FDA首次調查影響亞裔美國人癌症研究「不平等」的相關因素，評論的主要作者是戴維斯加大綜合癌症中心社區外展和參與副主任 Moon Chen。

根據評論顯示，亞裔美國人是過去三次人口普查中，增長速度最快的美國種族群體，但數據卻沒有針對居住在美國的逾2400萬亞裔各群體之間的差異多做分析。

亞裔第一大死因 某些癌風險更高

Moon Chen表示，因為多種因素，導致亞裔美國人癌症研究出現不平等的問題，這些問題包括對亞裔美國人有歷史偏見、亞裔美國人身為少數族群全是健康的，另外還有語言、文化障礙以及種族主義等議題。

Moon Chen表示，亞裔美國人是美國各個族群中，癌症是第一死因的族群，因此癌症對亞裔族群來說也是相當重要的。他說，從19世紀開始，美國就出現各種對亞裔美國人的偏見，尤其是新冠疫情期間，更導致亞裔美國人因癌症喪生而不被重視。

亞裔美國人是某些癌症的高發病族群。Moon Chen分析，有些癌症因傳染性而使得亞裔人士較容易患病，像是人類乳突病毒（HPV）導致子宮頸癌，越南裔美國女性的子宮頸癌發病率在美國最高。

東南亞裔、苗族和其他亞裔美國人則容易因為B型肝炎病毒（HBV）而容易有肝癌。

另外還有鼻咽癌、胃癌等，尤其是不吸菸也很容易患上的肺癌，對亞裔美國女性影響也相當高，患病率甚至是非西語裔白人女性的兩倍。

NIH預算 僅0.17%用於亞裔研究

作者指出，美國衛生研究院（NIH）預算中，資助亞裔美國人研究的比率很小，儘管亞裔美國人在過去30年中人口比率以及數量的成長速度都相當高，但從1992年到2018年，NIH的總預算中，只有0.17%的資金用在亞裔美國人的研究上。

由美國國家癌症研究所癌症控制和人口科學部資助的資料組合分析顯示，針對亞裔美國人的研究數量非常有限，甚至根本沒有任何一項研究，涉及亞裔人士罹癌的原因。

亞裔美國人在臨床試驗中的代表性也不足。根據評論指出，只有1%的臨床實驗將種族和少數族裔的參與作為主要關注對象，只有五項實驗針對亞裔美國人，而非裔美國人為83項、西語裔美國人為32項。

Moon Chen表示，在臨床實驗中，將非裔和西語裔美國人歸類為代表性不足的少數族裔是有幫助的，但令人遺憾的是，我們國家政策排除了將亞裔美國人列為代表性不足的少數群體，正如本評論中的數據所記錄，「傳說亞裔美國人不會得癌症」，但這並非事實。

為了解決不公平現象，作者建議採取行動，例如先將亞裔美國人再細分為柬埔寨、中國、印度、日本、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、泰國和越南等分類，並統計各細項的數據，同時也不能忽略關注夏威夷原住民和其他太平洋島民。

另外也得評估生活經歷和歷史創傷等影響。作者指出，需要具有文化能力的腫瘤學護理來改善獲得健康保險、醫療保健的機會，並得解決阻礙亞裔美國人獲得所需醫療幫助的語言和文化障礙。

傾聽社區的聲音，並與社區倡導者合作，不僅能夠理解、欣賞亞裔美國人社區豐富的多樣性和獨特的體驗，同時也得關注種族主義對癌症研究差異的影響，才能讓更多亞裔美國人的聲音被重視。