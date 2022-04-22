看學術成績改抽籤 數據：洛威爾高中比他校更多元化

根據數據分析，舊金山聯合學區其他高中的裔族多元性比洛威爾高中更低，全國其他學術菁英公立高中亦是如此。(美聯社)

本月稍早，有數百名舊金山 學生接獲舊金山以學術成績知名的洛威爾高中入學通知。長期以來，這所著名學校的非裔 與棕色人種學生人數，與以亞裔 學生為大多數相比，相對較少。然而，根據數據分析比較，學區其他高中的族裔多元性更低。全國其他學術菁英公立高中亦是如此。

洛威爾高中入學方式從學術成績改為抽籤的轉變，最初僅是暫時性，是對新冠疫情危機期間缺少考試成績與評分系統不一致的因應措施。但學委會最終投票決定將其永久化，認為舊方法是菁英主義，非裔與棕色人種學生代表性不足。

支持原有以學業成績入學人士在法庭控訴程序錯誤，並勝訴。他們認為，洛威爾高中促使許多家庭留在公立學校，提供包括許多低收入學生在內的成績優異學生，與美國最好私立學校相比美的教育機會。目前爭論仍在持續中，學委會可再次決定讓抽籤永久化，或回到過去成績選擇方法，或找到符合州法的折衷方式，州法通常禁止基於學術成績入學。

紀事報分析加州教育局數十年來的學生入學數據，洛威爾高中自1984年以來，亞裔學生每年占所有學生一半以上，2002-2003學年度最多達70%，但自2000年代初達高峰以來，亞裔學生比率穩定減少，目前處於近期歷史最低水平49%。非西裔白人學生為洛威爾高中第二大主要種族群體、占18%；其次是西裔學生占14%；太平洋島民占7%，僅有2%是非裔。

2021-2022學年是洛威爾高中近年來第一個抽籤錄取新生班級。今年註冊西裔學生比去年明顯增加8%至21%；非裔學生比率增加2%，儘管他們仍只占620人新生班級的4%。白人入學率從21%減少至16%，低於西裔新生比例。亞裔學生也從47%減少至44%。

洛威爾高中過去以學術成績錄取的批評人士認為，其導致學校的多元化程度降低。但是，根據2021-2022年的人口統計數據顯示，其他舊金山聯合學區高中的多元性，低於洛威爾高中。

學區14所高中有5所學校學生有超過60%屬於單一種族，而洛威爾高中不在5所高中之列，因最大族裔群體亞裔學生所占人數不到一半。George Washington High School、Galileo Academy of Science and Technology分別有57%、51%的亞裔入學率。其他高中則以西裔學生占多數。

若將洛威爾高中與全國其他選擇性招生學校進行比較，包括南加州Whitney High School、Oxford Academy、紐約Stuyvesant High School、華府Thomas Jefferson High School for Science and Technology等，都有超過70%學生是亞裔或太平洋島民。