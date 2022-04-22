看學術成績改抽籤 數據：洛威爾高中比他校更多元化
本月稍早，有數百名舊金山學生接獲舊金山以學術成績知名的洛威爾高中入學通知。長期以來，這所著名學校的非裔與棕色人種學生人數，與以亞裔學生為大多數相比，相對較少。然而，根據數據分析比較，學區其他高中的族裔多元性更低。全國其他學術菁英公立高中亦是如此。
洛威爾高中入學方式從學術成績改為抽籤的轉變，最初僅是暫時性，是對新冠疫情危機期間缺少考試成績與評分系統不一致的因應措施。但學委會最終投票決定將其永久化，認為舊方法是菁英主義，非裔與棕色人種學生代表性不足。
支持原有以學業成績入學人士在法庭控訴程序錯誤，並勝訴。他們認為，洛威爾高中促使許多家庭留在公立學校，提供包括許多低收入學生在內的成績優異學生，與美國最好私立學校相比美的教育機會。目前爭論仍在持續中，學委會可再次決定讓抽籤永久化，或回到過去成績選擇方法，或找到符合州法的折衷方式，州法通常禁止基於學術成績入學。
紀事報分析加州教育局數十年來的學生入學數據，洛威爾高中自1984年以來，亞裔學生每年占所有學生一半以上，2002-2003學年度最多達70%，但自2000年代初達高峰以來，亞裔學生比率穩定減少，目前處於近期歷史最低水平49%。非西裔白人學生為洛威爾高中第二大主要種族群體、占18%；其次是西裔學生占14%；太平洋島民占7%，僅有2%是非裔。
2021-2022學年是洛威爾高中近年來第一個抽籤錄取新生班級。今年註冊西裔學生比去年明顯增加8%至21%；非裔學生比率增加2%，儘管他們仍只占620人新生班級的4%。白人入學率從21%減少至16%，低於西裔新生比例。亞裔學生也從47%減少至44%。
洛威爾高中過去以學術成績錄取的批評人士認為，其導致學校的多元化程度降低。但是，根據2021-2022年的人口統計數據顯示，其他舊金山聯合學區高中的多元性，低於洛威爾高中。
學區14所高中有5所學校學生有超過60%屬於單一種族，而洛威爾高中不在5所高中之列，因最大族裔群體亞裔學生所占人數不到一半。George Washington High School、Galileo Academy of Science and Technology分別有57%、51%的亞裔入學率。其他高中則以西裔學生占多數。
若將洛威爾高中與全國其他選擇性招生學校進行比較，包括南加州Whitney High School、Oxford Academy、紐約Stuyvesant High School、華府Thomas Jefferson High School for Science and Technology等，都有超過70%學生是亞裔或太平洋島民。
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