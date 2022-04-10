請問專家／認識心房顫動 9成沒症狀

心臟內科陳道蕙醫師。

心臟內科陳道蕙醫師（Jane Lombard, MD, Cardiology）畢業於史丹佛醫學院，在El Camino醫院執業逾20年，尤其專精婦女心臟病學，目前是El Camino醫院婦女心臟中心的醫學主任。

問：什麼是房顫？

答：心房顫動是一種不規則且通常非常快的心律，是心律不整中最常見的一種，通常要透過心電圖診斷。有許多原因可以導致不規則，快速或緩慢的心跳。

問：房顫的症狀是什麽？

答：很多人會覺得心跳得很快，或者心跳好像會漏跳，胸部覺得很緊很悶，或氣短、呼吸急促。如果心跳很快或很慢的話，可能覺得頭重腳輕、頭暈，甚至可能會暈倒。但很多人有房顫，是沒有任何症狀的，根據研究顯示， 高達90%有房顫的人都沒有任何症狀。

問：房顫對健康有什麼危害？

答：如果你有房顫，即使沒有症狀，也會增加中風 的風險。研究顯示，如果有房顫的話，中風死亡率可能增加一倍。死亡率會增高，主要是猝死和充血性的心臟衰竭 。

問：房顫有多盛行呢？

答：以美國的人口來說，100人裡會有七、八個人有房顫，到80歲的時候，有房顫的可能性約為20%，如果年紀大的話，風險是相當高的。但在華人中的比例是不是一樣呢？目前所知的研究數據還沒有結論，看起來亞裔的比例好像是低一點，但問題是目前收集的資料還不足夠到可以下結論。

問：房顫有那些類型？

答：房顫是以發作時間長短來區分：陣發性，來來去去，一下有一下沒。持續性，房顫持續超過一個禮拜。慢性，情形超過一年。不管時間長短，症狀沒有差別，治療的方案也非常類似。如果房顫時間越長的話，治療就會越困難，而且中風的風險會越高。

90%有房顫的病人，不管是持續性或陣發性，90%的人都會復發。很遺憾的，這些人群中90%是不會有症狀的。 在有房顫的人之中，17%的人持續房顫超過48小時以上，就有很高的中風風險。

1/3以上的陣發性房顫病人，在十年間發展成慢性房顫。所以房顫是一個漸進性的疾病，即使它可能會花一段長時間。

問：造成房顫的危險因素是什麽？

答：一是年紀，年紀越高，房顫的可能性也越高。二是高血壓 ，因為高血壓會改變心臟的結構。三是缺血性心臟病、結構性心臟病，包括心臟瓣膜的疾病，遺傳性疾病像是肥厚性心肌病。四是飲酒，以前常説咖啡會造成房顫，經過研究，證明喝咖啡是可以的。五是甲狀腺機能亢進，有可能也是造成房顫。六是藥物，有些藥物也會造成房顫，尤其是用在癌症治療的免疫療法藥物。

問：如何檢測出房顫？

答：光靠心電圖診斷房顫，並不是那麼有效。現在用很多穿戴式的新儀器，如高科技貼片ZIOpatch，直徑約5公分，像是綳帶貼上附個晶片，可以貼在 胸口上，一般會讓病人貼兩個星期，ZIOpatch可以捕捉每分每秒心跳的情形，我們把資料下載下來，就可以看到心電的情況。

其他還有像智慧手表，手表有個壞處，在運動、用走步機時，動得太厲害，資料就不準確了。最後一個是Alivecor，由史丹佛大學裡一群醫生發明的，感應器上有兩個軟墊，可以讓你左右手各放一個手指在上面，可以顯示您的心電圖的情況，十分準確。

問：與房顫相關的中風風險是什麽？

答：研究顯示，22至40%有缺血性中風的病人都沒有症狀，都是透過核磁共振才診斷出有中風。中風風險和患者發生房顫的時間多長有關。通常陣發性房顫第一次發作後五天，中風的風險最高。因為血塊需要時間才形成，如果病人房顫持續的時間比較長，患中風的可能性更高。如果病人房顫持續超過一個小時，容易讓血塊形成，中風的可能性為兩倍。

問：為什麼房顫會增加中風機率？

答：左心房上有像耳朵一樣的附屬物left atrial appendage，可譯為左心耳，在胎兒時期就形成了。它們不會消失，但也沒什麼功用。但這個附屬物會形成一個小袋子。如果血沒有辦法從心房打出去，流在小袋裡，會形成血栓。如果血栓留在左心耳裡，不會造成任何問題。如果血栓鬆動了，進入左心室，進入主動脈並進入大腦的話，就變成中風。50%的中風都是由血栓造成的，很多時候血栓來自自於心臟，這是為什麼我們要病人吃抗凝血的藥。

問：有什麼方法可以治療房顫？

答：首先要控制心率，可以用藥物或心率調節器。我們使用不同的藥物來控制心率，防止病人進入房顫的情況， 有時要用抗凝血藥，如較傳統的維他命K抗凝劑，如Warfarin，另外較新型的有DOAC（直接口服抗凝劑），如Eliquis 和 Xarelto。

阿斯匹靈對於預防中風沒有什麼幫助，如果已經在服用直接口服抗凝劑，或是維他命K抗凝劑，阿斯匹靈就可以不用吃。PLAVIX和CLOPIDIGREL或TICRAGRELOR和阿斯匹靈都是類似的，所以在有房顫的情形下，我們是不會用這種藥物。

另外一種治療方式就是做消融手術 （ablation），為了房顫的問題，越來越多使用消融。有兩種方式，一種叫做手術迷宮程序（surgical-maze procedure）。通常病人要做心臟的手術，不管是要做替換瓣膜，或是心臟繞道手術，都會請醫師做迷宮程序。大多數情況是用心導管的方式來做，在El Camino的導管中心（cardiac catherization laboratory）做，通常在醫院裡住一晚，二天就可以出院了。

問：消融手術如何進行？

答：消融手術是一種微創手術，也叫做心導管消融術，醫生會從病人右邊靜脈把導管放進去，把心房心室的壁上打一個洞到左邊。這種特殊的心導管，可以發送兩種不同的能量波，一個是熱電波，一個是冷的，來消融肺靜脈周圍的組織。就好像在房顫發生的地方造了一個圍牆一樣，讓它沒有辦法逃出去這個範圍。手術效果通常很好，但它的成功率也要依據病人的健康情況、年齡來決定。做消融的併發症像是出血，也會造成疤痕，不過現在的技術比20幾年前進步許多。

問：保持正常的心律為什麼很重要？

答：正常的心律會讓人們有能量可以多活動，經常運動，透過改善心律，就能降低死亡率。

問：如何預防房顫？

答：跟預防心臟病的方式是非常類似。一是血壓控制非常重要，因為要避免心臟變肥大。二是維持健康的飲食和健康的體重。三是如果有糖尿病，要把血糖控制好。四是如果有房顫，請不要喝酒。五是規律運動。

問：如果有房顫應該怎麼辦？

答：如果您出現症狀，覺得心律不整、跳動太快，請儘快聯繫您的家庭醫師。如果覺得快要暈倒或暈倒了，務必馬上去看醫生。醫生可能會幫您做心電圖，可能會下醫囑配戴ZIO，或許會把您轉到心臟內科去做進一步諮詢。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。

El Camino Health 婦女心臟中心（Women's Heart Center），服務不限女性，諮詢電話：650-988-4171。