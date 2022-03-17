要求學區重審關校案 庫比蒂諾市議會未過

6月即將關閉的 Regnart小學，門口招牌下還放著慶祝60周年校慶的看板。但停止使用後校園將出租給有需要的團體使用。（記者熊移山／攝影）

庫比蒂諾聯合學區 （Cupertino Union School District）去年10月曾宣布，預定在2021-22學年末關閉Regnart和Meyerholz兩所小學。這項爭議在昨日庫比蒂諾市政會議上發酵。

5名議員都沒附議

副市長趙良方（Liang-Fang Chao）提案，以市議會名義去函學區委員會要求重新審視這項廢校決議。但市議員魏虹（Hung Wei）反對，認為市議會和學區委員是兩個不同的公務系統，體制上也是獨立作業，市議會無權干涉學區委員的決定。最後這項提案因五名議員中無人附議，無法進入表決程序而未通過。

庫比蒂諾市議會15日會議因疫情 關係還是以線上進行，從下午5時30分開始，一直到晚間9時30分才進入這項議題討論。由於這項議案主題明確，所以由市長開場後就讓民眾每人限時三分鐘發言。

庫比蒂諾市政會議利用視訊方式進行。（記者熊移山／翻攝）

討論瀰漫火藥味

登記發言民眾相當踴躍，20多位清一色都是女性加入討論。這一群關心自己孩子教育 問題的母親，訴求主要是圍繞學區委員廢校決定草率、經費明明充裕為何要關閉學校、被關閉的學校排名相當高為什麼要廢、疫情尚未解除合併學校後群聚更加嚴重，以及午餐分流時間拉長，還有合併後的學校因人數暴增的交通問題。

有家長特別指名魏虹沒有做到為民喉舌的職責，也讓會議瀰漫了火藥味。

6年流失4900學生

公眾發言的最後，是由聯合學區總監史黛西（Stacy Yao）代表學區委員會發言。她表示，關閉兩所小學的決議絕對是經過了非常完整調查作出的結論。她說，從2015年學區發現學生人數嚴重遞減開始，學區召集了由33名公民諮詢委員會（CAC）進行評估。他們發現因為房價和租金上漲，經濟適用房短缺以及人口老化問題等問題，從2015-2016年到2021年9月共有4900名學生的流失，而且預計未來8年入學人數還會再失去4000名學生。

Stacy Yao表示，委員會針對這個問題也不是一開始就決議關閉學校，在2017年還實施了增加入學率的計畫和策略。儘管做出了這些努力，卻又不巧遇到新冠疫情，學區的入學人數繼續下降。因此在2019年11月至2020年1月期間，學區董事會舉行了五個不同的社區會議聽取民眾意見，並且為了慎重起見又組建了第二個公民諮詢委員會。一直到2021年5月第二次地目稅又被居民否決，經過一番討論最後才得出這樣的決定。

五位議員進行討論，市長蒲仲辰（Darcy Paul）以自己小孩就是受到影響的學生開場。他表示，能理解學區委員會在這麼大的壓下做出廢校的決議是非常不容易的事。他能體會兩個學校的學生接下來面臨的轉校、適應等問題，會帶給家長們非常多的不方便，但是相信雙方都是為了自己的學區好才會有今天的爭議。

副市長趙良方則將家長們的訴求整理了一遍，並且提出她的疑點和建議。

市議員魏虹則回應，她也是孩子的母親，能理解這些母親的擔憂。但是學生人數下降造成學區內各個學校人數不足，K-6每個年級都只剩下一個班級。這樣分散教育經費只是下降學區平均教學品質。既然可見的未來，關閉學校是一定要執行的事情，就應該在合適的時間點來做，減少不必要的經費支出。

魏虹也鼓勵家長和社區人士全力支持學區，共同努力給孩子們最好的教育。

市議員威利（Jon-Robert Willey）不認同學區總監史黛西面對民眾質疑的回應方式，指出不管是市議員或是學區委員，都應該認真傾聽選民的意見，而不是只用數據或是報告回應民眾。但是他說，針對這個議題如果要他附議，就必須全體議員達成一致共識。

議員威利認為學區總監史黛西面對民眾質疑的回應方式就只是用數據或是報告是不合適的，傾聽才是解決問題的基本。（記者熊移山／翻攝）

市議員摩爾（Kitty Moore）則表示，既然兩次的地目稅都被居民否決，就應該尊重學區委員會及CAC的專業意見。

最後經過兩個小時漫長的討論，在僅有一名議員（副市長）提案，沒有議員附議的情況下。以「市議會名義去函要求學區委員重新評估廢校一案」無法進行表決而未獲通過。

市府律師傑森（Chris Jensen）說，雖然在法律上以市府名義去函學區委員會並不違法，但是意義也僅限於禮貌上的通知，並沒有任何實質意義。

這項爭議相信也會影響到今年學區議員及學區委員的選舉，但是今年6月份學期結束，關閉Regnart和Meyerholz兩所小學的進程將不會改變。