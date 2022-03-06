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社區學院雙學分課程 助高中生提前獲大學學分

本報記者蔣碩涵／綜合報導
加州社區學院向高中生開放課程，學生在畢業進入大學前可獲學分。（翻攝自加州社區學院網站）
加州社區學院向高中生開放課程，學生在畢業進入大學前可獲學分。（翻攝自加州社區學院網站）

加州社區學院校長Eloy Oakley鼓勵高中生在今年春季，透過雙學分課程提前取得大學學分。雙學分課程為高中生提供機會，可透過當地社區學院、高中或線上方式選修由大學教授教學的課程。大部分高中生可免費選讀這些課程，為大學求學之路做更好的準備。 

加州社區學院校長Eloy Oakley表示，大多數選修這些課程的高中生都在就讀大學前完成了至少九個學分，這為他們節省了攻讀大學學位所需耗費的一些時間和費用，為創造有利於學生邁向成功的文化、幫助更多學生轉入四年制大學或學院、取得證書和學位，並確保來自所有背景的學生都能獲得相同的機會，各個加州社區學院做出許多努力，雙學分課程正是其一方式。 

不論學生對大學目標有哪些規畫，雙學分課程可以幫助他們邁向奠定高等教育成功的道路。包括通識教育、語言研究和面向醫療保健學位在內的相關課程，皆受到許多學生的歡迎。此外，在參與雙學分課程的學生中，有大約三分之一選修至少一門職業教育課程，這有助於學生為現在和未來的熱門工作崗位做好完善準備。 

加州社區學院鼓勵感興趣的高中生以及學生家長或親友與其高中或當地社區學院的顧問進行諮詢，獲得有關各地區提供的雙學分課程的資訊。或可前往ICanGoToCollege.com，瞭解雙學分課程和報名的詳情。 

加州社區學院是美國最大的高等教育體系，由 73 個學區和116 所學院組成，每年為多達180萬名學生提供服務。加州社區學院提供職業教育和勞動力培訓；保證轉入四年制大學；提供獲取學位以及證書的途徑；並且提供基礎的英語和數學技能教育。 

作為推動加州社會與經濟流動性的驅動力，加州社區學院支持成功願景這一策略性的計畫，旨在提高學生成就、增加轉學率和消除成就差。如欲瞭解更多資訊，請造訪加州社區學院網站。

加州 教育 學區

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