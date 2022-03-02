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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

灣區大企業制裁俄羅斯 蘋果加入

編譯組／灣區3月1日電
蘋果宣布加入制裁俄羅斯的行列。（美聯社）
蘋果宣布加入制裁俄羅斯的行列。（美聯社）

蘋果公司3月1日宣布，將暫停在俄羅斯銷售產品，成為最新加入制裁俄羅斯行列的美國大企業。

烏克蘭數位部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）在社群媒體上表示，在他致函蘋果執行長庫克（Tim Cook）呼籲聲援烏克蘭後，蘋果已停止在俄羅斯的網路銷售業務。

根據TechCrunch和其他媒體的報導，蘋果發出聲明說：「我們已經針對入侵行動採取了一些措施，已暫停在俄羅斯所有的產品銷售，上周也已停止出口產品到俄羅斯。我們對俄羅斯入侵烏克蘭一事深表關切，會與所有因暴力受苦的人站在同一陣線。」

蘋果表示，他們已經移除俄羅斯境外App Store的俄羅斯國營電視台的應用程式，包括今日俄羅斯（RT News）和俄羅斯衛星通訊社（Sputnik News），並限制Apple Pay的使用。

除了庫克，費多羅夫也在推特上呼籲Google和其子公司YouTube執行長切斷俄羅斯官方媒體頻道，並感謝各界的加密貨幣捐款，以及Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）提供Starlink衛星網路給他們使用。

灣區科技巨頭已紛紛加入制裁俄羅斯的行動，目前，臉書和YouTube已限制俄羅斯群組的使用，但未完全切斷使用權。

臉書指出，他們已禁止俄羅斯官方媒體刊登廣告、擴大事實查核範圍、允許用戶隱藏個人資料，還關閉了一個由約40個帳戶組成的小型網路，因為這個網路傳播錯誤訊息，並冒充是真實的新聞媒體。臉書還積極刪除用戶上傳、被錯誤標為戰爭實景的遊戲片段影片。

Google於1日列出一份援助烏克蘭和制裁俄羅斯的措施清單，內容包括捐款1500萬元和500萬元廣告費給人道主義組織和政府間組織、關閉部分即時地圖功能（交通和繁忙程度）、加強對駭客攻擊的監控、為烏克蘭高風險用戶啟動帳戶保護計畫、封鎖YouTube與俄羅斯國營媒體有關的頻道等。

推特採取的措施包括暫停在烏克蘭和俄羅斯刊登廣告，以免分散用戶尋找安全訊息的注意力，同時會對國營媒體的推文做出標記。推特還承諾會提供和員工捐款總金額相同的捐款給烏克蘭。

俄羅斯 烏克蘭 蘋果

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