免除聯合學區2600萬貸款 金山市議會批准

布里德表示，舊金山的公立學校現在處境艱難，免除貸款不僅是正確的做法，且是絕對必要的。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會3月1日投票通過了市長布里德和市議員盧凱莉(Hillary Ronen)提出的，關於「免除之前向舊金山聯合學區 (SFUSD)提供的2600萬元貸款」提案。

鑑於舊金山聯合學區在2023-24財年面臨1.25億元的預算 缺口，布里德於去年11月提出立法，通過全面的長期實行計畫以穩定學區財務運營，以及下一個財政年度的預算。2021年12月14日，教育委員會也通過了預算平衡計畫，旨在穩定聯合學區的支出預算，並解決學區持續的結構性赤字。教育委員會必須採用符合提案的平衡預算，並得到加州教育部的證明之後，才能免除2600萬元的貸款。

布里德表示，舊金山公立學校現在處境艱難，免除這筆貸款不僅是正確的做法，而且絕對必要。因為學區正面臨著巨大的預算赤字。

她說，應努力幫助學區朝著積極的方向前進，以更好地支持孩子。在舊金山和全州，公立學校長期資金不足。這是加州最大的尷尬之一。舊金山市政府一次又一次地加緊支持公立學校、學生和教育工作者，並將繼續這樣做。但也期望得到州政府和學區領導的更多支持。

舊金山市議會還一致投票通過將公共衛生緊急假列入6月的選舉投票。舊金山選民將有機會在公共衛生危機和空氣質量不佳的時間，延長工人的帶薪休假。

此項提案是市議員馬兆明（GordonMar）提出的工人福利，以前是作為緊急措施提供的。在COVID-19大流行的第一年，為大約20萬名舊金山居民額外提供了兩周帶薪假。

馬兆明表示，任何人都不應該在為支付房租和帶著傳染性致命疾病工作之間，做艱難的選擇。沒有父母應該在薪水或送生病的孩子上學之間，做出艱難的選擇。讓選民有機會為這次和未來緊急情況延長公共衛生緊急假，說明舊金山已經從這場大流行中吸取了教訓，並為下一次的流行病做好準備。

此項休假福利將涵蓋舊金山市擁有100名以上的私營公司雇員。公共衛生緊急假覆蓋廣泛，包括工人生病、需要隔離或必須留在家中照顧家庭成員。除了對小企業的豁免外，Goodwill和YMCA等社會企業非營利組織，也將不受此項法律的約束。

如果選民通過額外的帶薪休假，將在未來任何突發公共衛生事件期間自動生效，包括正在進行的COVID-19緊急情況。此項提案在之前緊急立的基礎上，擴大了對城市工作人員和不健康空氣質量日的覆蓋範圍。例如2018年11月，因周邊山火持續，舊金山多次出現不健康或非常不健康等級的空氣質量。

公共衛生緊急假將出現在6月選舉選票，需要舊金山大多數選民的通過才能成為法律。