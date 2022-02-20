請問專家／遠離慢性病 改變生活習慣比吃藥更有效

「華人 健康促進計畫」（Chinese Health Initiative, 簡稱CHI）十年前成立於El Camino Health，是南灣第一個、也是唯一由醫院成立專門服務華人的部門，在社區中提供專為華人文化和語言需求所設計的醫療和健康資訊，今年開春推出全方位的健康生活型態課程「健康百分百」，是目前唯一一套針對華人飲食和文化需求而設計，同時兼顧身心健康的課程。

問：生活習慣改變如何能比藥物有效?

答:大量研究證明健康的生活型態可以有效降低罹患二型糖尿病 、心臟病和中風的風險。其中最為人所知的是美國家健康研究院(National Institute of Health) 進行的「國家糖尿病預防計畫」(National Diabetes Prevention Program)。研究結果顯示，參與者在課程結束後，糖尿病的風險降低了58%，甚至比服用糖尿病藥物（二甲雙胍三）的對照組，效果更好。這個研究改變了醫學界對於糖尿病預防的政策，西方國家目前都以生活型態的改變做為預防糖尿病最有效的方法。

問：健康的生活型態有那些主要的要素?

答：健康的生活型態主要包括飲食、運動，睡眠、壓力管理（或情緒健康）等四個主要的層面。傳統上，比較強調飲食和運動，但愈來愈多的新研究顯示，睡眠和壓力管理對於健康和疾病預防也佔有重要地位。

問：那麼對於這四個方面，具體應當如何管理？

答：均衡營養的飲食始於未經加工的自然食材，全穀蔬菜，避免過量添加糖及飽和脂肪。遵循211原則：兩份蔬菜，一份主食，一份蛋白質。

有效的運動是規律、多樣、中等或較高強度的運動。有氧運動的目標是每周150 - 300分鐘，肌力訓練每周兩次。

壓力的管理方法多樣，可通過靜坐，正念甚至瑜伽氣功等舒壓活動來有效管理和調整。

充足的睡眠為每晚7-8小時的高質量睡眠。對於睡眠質量差、時長短的人群，有很多經過科學實證的方式可以輔助管理和調整。

問：壓力和疾病有什麼關係？

答：壓力是身體變於變化的一種反應，它有時對人是有益的，如「良性壓力」，假設一輛卡車朝你開過來，你會馬上閃開，這就是一種對我們有用的壓力反應。

然而長期累積沒有紓解的慢性壓力，與幾乎大多數慢性疾病都有關，如心臟病、糖尿病、肥胖、甚至癌症。尤其在新冠疫情期間，環境的變化和各種不確定性，都會帶給人很多壓力，我們要常常進行紓壓活動，適時的釋放壓力，不讓壓力累積，影響到情緒健康。

問：為什麼靜坐可以抒解壓力?

答：很多科學證據顯示，靜坐具有療癒能力，靜坐的動機已經從早期追求壓力放鬆，轉為預防、延緩或控制高血壓 、心臟病、偏頭痛、慢性疼痛甚至癌症等疾病。1960年末期，哈佛醫學院心臟學家班森(Herbert Benson)訓練病人每天靜坐20分鐘，結果病人血壓降低、心跳次數減少，氧氣消耗量比平時少17％，二氧化碳與血清乳酸量分泌減少。

他在《鬆靜反應》( The Relaxation Response)書中說明，靜坐能影響腦部活動，尤其大腦邊緣神經系統，新陳代謝、血壓、呼吸和心跳速率也隨之放慢，因能抵銷人面臨壓力時產生的攻擊、逃跑反應，進入沉靜、安詳狀態。

問：有什麼資源可以幫助我從每天的具體生活細節上開始管理和調整這四個方面的生活形態嗎？

答：華人健康促進計畫有一套「生活百分百」系列課程，課程的四個系列正是壓力管理、睡眠入門、均衡飲食和有效運動四個主題。在每個主題下，由專業營養師、健身教練、氣功老師、心理學教授等組成的團隊根據華人的飲食和文化習慣精心設計出多堂系列課程，手把手傳授改善生活形態的新知和方法。這也是南灣唯一一個為華人設計的健康生活課程。

問：課程是以什麼語言進行?適用於華人嗎?

答:上課以中文進行，沒有溝通障礙。學員之間共同學習，也可以互相鼓勵，會比較有動力，而不是自己孤軍奮戰。很多學員事後都會說，改變比他們原本預期中來得容易。

課程也都根據華人的需要改編，如我們的健康餐盤都是以中國人習慣食用的蔬菜和食物來說明，大家可以直接應用在生活中。運動課程有很多實際操作的練習，如有一堂是健身教練都大家做些肌力鍛鍊的動作；有一堂氣功課教大家簡單的氣功動作等。

另外，健康百分百課程分飲食、運動、睡眠、壓力管理四方面，可以根據自己的需要挑選不同的單元來分段進行，不限定要一次完成。

問：課程的費用多少?

答：為了慶祝成立十周年，「健康百分百」今年為免費課程，我們今年3月有募款活動，希望能募集到足夠經費來支持未來的免費課程，嘉惠更多的華人同胞，幫助大家能建立健康的生活型態，遠離疾病。

健康百分百課程共分飲食、運動，睡眠、減壓四大單元，學員可根據自己的需要和時間，自由挑選個別單元報名。飲食和運動課程已於1月和2月開課，3月至4月則是睡眠和壓力管理。下一梯次的飲食課程，預計5月中旬推出。

所有課程都以網路報名：elcaminohealth.org/chi-events。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。