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舊金山被罷免教委 莫力加遞辭呈

編譯組／舊金山電
確定被罷免的舊金山學區教育委員莫力加選舉後已遞出辭呈。（取自推特）
確定被罷免的舊金山學區教育委員莫力加選舉後已遞出辭呈。（取自推特）

以壓倒性選票遭到罷免舊金山聯合學區教育委員莫力加（Faauuga Moliga），16日已遞出辭呈。他表示，辭職是為了協助未來幾個月將面臨重大問題的學區儘快過渡到新領導層。

莫力加是向在這次選舉中同樣遭到罷免的教委會主席盧佩思（Gabriela López）遞出辭呈。莫力加原本可以繼續任職到市議會接受選舉結果後的第十天，大約是3月11日。

莫力加16日晚上發出聲明說：「能夠在這個地方服務是我一生中最棒的經歷之一。我希望接任人選可以盡快上任，因為我們將面對平衡預算和選擇新學區總監等重要議題。」

莫力加的辭職讓教委會剩下六名教委，此舉使市長布里德（London Breed）有提前任命一名新教委的壓力。布里德16日表示，她還未開始面試任何潛在候選人。

布里德發言人克瑞頓（Jeff Cretan）表示，莫力加的辭職不會立即改變布里德在未來幾周內面試和確定候選人的計畫，布里德現在正在了解教委會未來幾周將面臨哪些問題，以便確定任命時間。

超過七成的舊金山選民投票支持罷免莫力加、盧佩思和高勵思（Alison Collins）三名教委，這三人是舊金山聯合學區任職最久、符合被罷免資格的教委。

支持罷免者列出一長串對學區不滿的事項，包括在疫情期間重新命名44所學校和取消洛威爾高中（Lowell High School）的擇優錄取制，但導火線是儘管在州長和市長的呼籲下，學區仍遲遲不重開學校，民眾的挫折感和憤怒達到頂點，因而發起罷免運動。

根據舊金山紀事報（Chronicle）的統計，舊金山每個社區大部分的選民都支持罷免，除了北柏諾崗（North Bernal Heights），當地51%的選民反對罷免莫力加。

舊金山支持罷免高勵思的選民超過75%，其中日落區（Sunset）高達86%，訪谷區（Visitacion Valley）80%，灣景獵人角區（Bayview-Hunters Point）72%。

罷免 舊金山 學區

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