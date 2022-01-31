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疫情流失千名學生 屋崙今年擬關閉10多所學校

編譯組／屋崙30日電
屋崙聯合學區官員表示，考慮在秋季前關閉多所學校減少支出。（Getty Images）
屋崙聯合學區官員表示，考慮在秋季前關閉多所學校減少支出。（Getty Images）

過去20年來，屋崙聯合學區（Oakland Unified School District）的官員一直都心裡有數，這一天終究會到來。

自2000年代初期以來，屋崙學區已流失超過1萬5000名學生，學區委員會現在正在考慮是否要在今年秋季前關閉十多所學校或予以合併，這對屋崙數千家庭而言，無疑會是一個痛苦的過程。

屋崙學區在新冠疫情期間失去超過1000名學生。為了平衡預算，學區委員會最近投票通過刪減4000萬元經費。即便如此，學區未來的財務仍處於虧損狀態。州縣政府官員警告，如果不關閉學校，學區可能會面臨愈來愈多的財政干預，最嚴重時可能會被州政府接管。

擬定關閉的學校名單於29日公布，31日將召開委員會討論細節，然後會在2月8日對提案進行表決。

20年來學生入學率不斷下降的屋崙學區，現在每年失去超過1億5000萬元的州政府補助金，下一學年度的預算只有約7000萬元。學區官員表示，他們無法繼續開放80所學校服務學區目前擁有的3萬3000名學生。屋崙學區的學生人數和佛利蒙聯合學區（Fremont Unified）相當，但學校數量幾乎是佛利蒙學區的兩倍。

屋崙學區委員會會長余鼎輝（Gary Yee）說：「我們的任務是讓學校每間教室能有合理的學生人數，但學校卻沒有足夠的學生可以填滿教室。」

關閉學校會在未來數年中逐步進行，第一波會先關閉已經停課的學校。學區委員會本月要求學區總監強森崔莫（Kyla Johnson-Trammell）提出關閉已停課學校的計畫。

學區商務長格蘭特道森（Lisa Grant-Dawson）27日在寫給家長和教職員的信中表示，學校數量與入學人數之間脫節的情況，可以從多個方面看出，包括教師薪資。屋崙學區的教師薪資預算比例比加州其他85%的大學區都要高，但教師的平均薪資卻是最低，教學年資也最短。加上教師和代課教師短缺，使屋崙學區的競爭力下降。

余鼎輝表示，他正在研究如何合理關閉和合併學校。他指出，最近有一些學校的合併和關閉使他們獲得更正面的結果，例如凱瑟小學（Kaiser Elementary）併入桑克法小學（Sankofa Elementary）。這兩所小學合併後第一年就增加了50名學生，並使桑克法小學學生背景更多元化。

屋崙教育工作者協會（Oakland Educators Association）會長布朗（Keith Brown）表示，此時關閉學校並不合理。

布朗說：「在學生需要比過去更多支持的時候，學區委員會考慮採取如此激烈的手段，花費時間和精力關閉學校，讓社區、家長和教育工作者感到憤怒。」他補充，關閉學校只會傷害學生，對省錢沒有幫助。

學區 屋崙 預算

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