2000人連署反對無效 史丹福大學重申加強針強制令

疫情前，史丹福大學正在進行的男子網球團體賽。（張浩銘提供）

史丹福大學 日昨強硬表態，學生必須在31日（下周一）之前施打加強針，未滿足要求的學生將被學校暫停註冊春季學期的課程。

史丹福大學副教務長兼Vaden健康服務執行主任雅克布斯（Jim Jacobs）28日在郵件中寫道：「加強針強制令是根據縣及聯邦公共衛生領袖的建議，保持社區對於Covid病毒的免疫力 。加強針可以增強個人免疫力，減少住院的可能性。」

今年冬季學期剛剛入學的人體科學華人新生張浩銘早早就施打了加強針，希望更多的學生可以盡早完成疫苗 注射要求，讓校園活動盡早恢復到當初。「史丹福校園的體育氛圍很濃厚，以往所進行的體育比賽項目比奧運會的類比還要多。可是由於疫情，很少看到學生有體育訓練、比賽的活動。」張浩銘說，「只有大家都施打了疫苗，這些正常的校園活動才有可能恢復。」

疫情前，史丹福大學正在進行女子體操比賽。（張浩銘提供）

校方為未滿足加強針施打要求的學生延長了最終日期，學生也自行提供宗教及醫療豁免證明從而免去這一要求。除此之外，在4月15之前沒有提交加強針施打證明的學生，將不得參加春季學期的課程，並且經濟補助、校內研究、課業輔導以及研究基金都會因此受到影響。

校方此番強硬表態，是為了回應近日以來對於加強針強制令的線上抗議活動。由史大科學管理及工程博士生費舍爾（Monte Fischer）發起的線上請願活動，截止27日已經獲得了2000多個簽名，但尚無法確定是否所有的簽名都來自史丹福本校學生或教職工。

由學生發起的反對加強針強制令的活動，在美國高校內也頻有發生，包括芝加哥大學和康乃爾大學在內，與費舍爾相似的簽名請願活動都正在進行中。費舍爾在抗議活動網站上寫到：校園內已是完全接種、安全的狀態。施打加強針有利也有弊，這應該是個人的選擇。

費舍爾表四，他這麼做是因為擔心加強針可能會導致年輕男性患上心肌炎，加之年輕、接種疫苗的人群遭受到Covid病毒嚴重症狀的風險很低。他認為，施打加強針弊大於利。

雅克布斯認為，加強針令對於未來線下授課、校內生活和研究活動的正常有積極作用。他表示，一個大量被加強針保護的校園將有效減少病毒大規模擴散的可能性。