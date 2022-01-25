我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

Google矽谷總部設計師：豪華科技辦公室很危險

編譯組／綜合24日電
Google矽谷總部設計師稱豪華科技企業辦公室很危險。（美聯社）
Google矽谷總部設計師稱豪華科技企業辦公室很危險。（美聯社）

豪華的科技辦公室在矽谷很常見，餐飲、遊戲室、健身房、私人巴士和其他福利愈來愈成為招聘人才的必需品。但一位曾幫助灣區科技園區制定標準的建築師現在稱，這些設計是「危險的」。

著名建築師威爾金森（Clive Wilkinson）在接受採訪時，批評了全套科技辦公室的無所不包。他曾經幫助建造可稱得上最權威的科技園區的谷歌大廈（Googleplex）。

他認為，在一個單一地點向員工提供他們所需要的一切，這一做法模糊了工作和非工作之間的界限，而這一界限在疫情期間已經被抹去，這樣做還扼殺了員工創造力。

威爾金森說：「工作與生活的平衡，不可能透過在一個工作場所過你全部的生活來實現，這是不真實的。真正大多數人與世界接觸的方式不是這樣的。」

他說，這些設施也阻礙了周邊地區的商業發展，因為如果科技工作者可以免費獲得食物和飲料，他們就不太可能去光顧附近的咖啡店或餐館。

很多作家和思想家已經花了很多時間來批評這些辦公室，論述它們如何破壞了工作和生活的界限；但從一個豪華科技園區的創始人那裏聽到這些話，還是有一定分量的。

威爾金森還認為，這可能是一件很難改變的事情，稱「一旦向員工提供了所有這些條件，你怎能再從這種情況下抽身而出？」

健身 疫情 灣區

上一則

柯瑞三分狂鐵12次勇士仍贏球 NBA史上唯一

下一則

新冠病毒肆虐 聖他克拉拉縣加發檢測劑

延伸閱讀

用加密貨幣買房 加州媒體：矽谷科技人比較不怕

用加密貨幣買房 加州媒體：矽谷科技人比較不怕
Google遭華盛頓州提告 指控秘密搜集消費者定位數據

Google遭華盛頓州提告 指控秘密搜集消費者定位數據
時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃

時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝

金球獎／走紅好萊塢近30年 威爾史密斯終於奪影帝

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
北加屋崙劫匪，在光天化日之下闖入華人餐廳持槍搶劫。（馬作林供圖）

「錢拿走 槍口別對人」奧克蘭80歲米粉店老闆 鎮靜對劫匪

2022-01-23 18:28
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
嫌犯穿著全身的黑衣與滑雪帽，以及紅鞋作案。（警方提供）

矽谷史丹福購物中心發生持槍搶案 華人嚇傻

2022-01-19 18:14

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮