Google矽谷總部設計師：豪華科技辦公室很危險

Google矽谷總部設計師稱豪華科技企業辦公室很危險。（美聯社）

豪華的科技辦公室在矽谷很常見，餐飲、遊戲室、健身 房、私人巴士和其他福利愈來愈成為招聘人才的必需品。但一位曾幫助灣區 科技園區制定標準的建築師現在稱，這些設計是「危險的」。

著名建築師威爾金森（Clive Wilkinson）在接受採訪時，批評了全套科技辦公室的無所不包。他曾經幫助建造可稱得上最權威的科技園區的谷歌大廈（Googleplex）。

他認為，在一個單一地點向員工提供他們所需要的一切，這一做法模糊了工作和非工作之間的界限，而這一界限在疫情 期間已經被抹去，這樣做還扼殺了員工創造力。

威爾金森說：「工作與生活的平衡，不可能透過在一個工作場所過你全部的生活來實現，這是不真實的。真正大多數人與世界接觸的方式不是這樣的。」

他說，這些設施也阻礙了周邊地區的商業發展，因為如果科技工作者可以免費獲得食物和飲料，他們就不太可能去光顧附近的咖啡店或餐館。

很多作家和思想家已經花了很多時間來批評這些辦公室，論述它們如何破壞了工作和生活的界限；但從一個豪華科技園區的創始人那裏聽到這些話，還是有一定分量的。

威爾金森還認為，這可能是一件很難改變的事情，稱「一旦向員工提供了所有這些條件，你怎能再從這種情況下抽身而出？」