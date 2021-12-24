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賭城CES大展 亞馬遜、Meta、T-Mobile、Pinterest退出

編譯組／灣區23日電
Meta、亞馬遜宣布退出2022年賭城CES大展。圖為往年CES大會情況。(Getty Images)
Meta、亞馬遜宣布退出2022年賭城CES大展。圖為往年CES大會情況。(Getty Images)

廣受注目年度科技大展之一CES會展即將於兩周後舉辦面對面活動，不過，導因於新冠確診數激增，有越來越多知名科技公司取消親自參展。包括亞馬遜、Meta、T-Mobile、Pinterest本周證實，它們將退出下個月初在拉斯維加斯舉辦CES大展，原因是健康考量與近來新冠病例飆升的不確定性。

亞馬遜發言人索伯勒維斯基(Sarah Sobolewski)聲明表示，員工健康和安全是公司最優先。由於Omicron變種病毒快速變化與不確定性，亞馬遜將不再現場參加CES。公司仍計畫線上與會。

Meta發言人蒙塔茲(Kamran Mumtaz)聲明表示，出於謹慎與對員工照護，因為新冠相關公共衛生問題不斷演變，Meta將不現場參加CES。公司將盡可能以線上方式與會，持續與主辦活動單位「消費者科技協會」(Consumer Technology Association，簡稱CTA)及CES合作，期仍為Meta、客戶與產業合作夥伴的重要活動。

包括Verge與CNN等部分媒體，也取消現場報導CES計畫，因為許多媒體已計畫派出比以往較小團隊前往採訪。

在許多公司取消前往參加CES之前，大會已預期規模將小於往常，但CTA已於22日確認，沒有計畫完全取消現場會議活動，並規畫實施安全措施，包括疫苗與口罩強制規定與檢測要求。CES也為無法親自與會的公司，提供線上活動內容。

大會媒體團隊聲明指出，CES將仍於1月5-8日在拉斯維加斯舉行，並採取堅強的安全措施。數千名創業家、公司、媒體與採購計畫來到拉斯維加斯。來自聯邦、州與外國政府高級領導將與會，上周已接獲數千名新註冊人士。

但是，許多公司宣布退出會展，對大會組織者來說，可能是個挫折。即將舉辦的CES大會，是自2020年以來第一次歡迎現場與會者參加的年度會展。去年活動是以線上方式進行。和過去參展的4000家廠商相較，去年僅有1800家展商。

除了產業面臨挑戰，參展商退出CES對拉斯維加斯市來說也可能是壞消息。以往，CES會展通常帶來經濟效益約為2.91億元。CES贊助商、電信巨頭T-Mobile也於23日聲明宣布取消親自參展，執行長西維特(Mike Sievert)將不親自或線上發表主題演講。

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