舊金山洛威爾高中抽籤招生制 再實施1年

舊金山學區決定，洛威爾高中再實施一年抽籤招生制。(美聯社)

期望明年秋季進入舊金山 知名洛威爾高中(Lowell High School)的學生，將再次面臨抽籤招生 制度。舊金山市教育委員會16日投票通過，將隨機錄取招生過程，再延長一年。

舊金山教育委員會以四比三通過決議。投票是有關洛威爾高中招生制長達一年討論後，最新一次決議，但不會是最後一次。委員會16日晚間聲明表示，決議允許學生使用與學區 其他綜合性高中相同之申請表，申請洛威爾高中2022-23學年度入學。

疫情期間，由於缺乏可用在遠距學習時期的學生評估標準，委員會臨時決定以抽先方式取代基於考試成績與分數的錄取程序。今年2月，委員會更投票決定將招生制度變更永久化。此一動作在法庭上受到質疑。訴訟稱，學區委員會未能就投票決議、提供公眾足夠通知。法官11月對學區做出裁決，迫使委員會廢除永久性變更。

由於入學申請季已經開始，舊金山學區總監馬修斯(Vince Matthews)要求委員會將臨時抽籤作法延長一年。委員會必須通過另外公開程序，才能將這家有近3000名學生的高中入學制度，永久性更改為抽籤入學。

16日晚間會議中，有近30名包括洛威爾高中校友、學生與家長以及來自學區其他學校的社區人士，譴責委員會處理方式，質疑抽籤系統的合法性、敦促委員會恢復以成績為基礎的招生，擔憂經由抽籤錄取學生，可能尚未對洛威爾高中課程做好學術準備。

不過，洛威爾高中學生、學區委員會學生諮詢委員會學生代表Joanna Lam表示支持入學制度改革，並表達對以成績為基礎系統的考量，認為學生需要資源準備具競爭性的入學過程，但並非所有學生都能獲得輔導機會，「對於那些致力於讓我們回到曾經擁有環境的人，我想說的是，我們曾擁有的也並非那樣美好。」

委員會決定重啟有關洛威爾高中入學程序的激烈辯論之門，將舊金山分裂為兩邊。一方質疑擇優錄取是菁英制度、導致缺乏黑人與棕色人種學生與種族主義文化。反對者則指出，這一改變傷害亞裔，與整個學區其他學校相比，失去攬進成績優秀且勤奮的學生。