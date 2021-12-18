我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BY2妹報警撇約砲王力宏 李靚蕾回嗆：我提供證據

王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

舊金山洛威爾高中抽籤招生制 再實施1年

編譯組／灣區17日電
舊金山學區決定，洛威爾高中再實施一年抽籤招生制。(美聯社)
舊金山學區決定，洛威爾高中再實施一年抽籤招生制。(美聯社)

期望明年秋季進入舊金山知名洛威爾高中(Lowell High School)的學生，將再次面臨抽籤招生制度。舊金山市教育委員會16日投票通過，將隨機錄取招生過程，再延長一年。

舊金山教育委員會以四比三通過決議。投票是有關洛威爾高中招生制長達一年討論後，最新一次決議，但不會是最後一次。委員會16日晚間聲明表示，決議允許學生使用與學區其他綜合性高中相同之申請表，申請洛威爾高中2022-23學年度入學。

疫情期間，由於缺乏可用在遠距學習時期的學生評估標準，委員會臨時決定以抽先方式取代基於考試成績與分數的錄取程序。今年2月，委員會更投票決定將招生制度變更永久化。此一動作在法庭上受到質疑。訴訟稱，學區委員會未能就投票決議、提供公眾足夠通知。法官11月對學區做出裁決，迫使委員會廢除永久性變更。

由於入學申請季已經開始，舊金山學區總監馬修斯(Vince Matthews)要求委員會將臨時抽籤作法延長一年。委員會必須通過另外公開程序，才能將這家有近3000名學生的高中入學制度，永久性更改為抽籤入學。

16日晚間會議中，有近30名包括洛威爾高中校友、學生與家長以及來自學區其他學校的社區人士，譴責委員會處理方式，質疑抽籤系統的合法性、敦促委員會恢復以成績為基礎的招生，擔憂經由抽籤錄取學生，可能尚未對洛威爾高中課程做好學術準備。

不過，洛威爾高中學生、學區委員會學生諮詢委員會學生代表Joanna Lam表示支持入學制度改革，並表達對以成績為基礎系統的考量，認為學生需要資源準備具競爭性的入學過程，但並非所有學生都能獲得輔導機會，「對於那些致力於讓我們回到曾經擁有環境的人，我想說的是，我們曾擁有的也並非那樣美好。」

委員會決定重啟有關洛威爾高中入學程序的激烈辯論之門，將舊金山分裂為兩邊。一方質疑擇優錄取是菁英制度、導致缺乏黑人與棕色人種學生與種族主義文化。反對者則指出，這一改變傷害亞裔，與整個學區其他學校相比，失去攬進成績優秀且勤奮的學生。

學區 招生 舊金山

上一則

假屋主搬入被逼遷 舊金山房客告房東獲賠數百萬

下一則

華商楊子忠7.5萬元捐屋崙華埠促進會 助警方買無人機

延伸閱讀

華美銀行為年長者的金融安全保駕護航

華美銀行為年長者的金融安全保駕護航
毒與罪猖獗 金山田德隆區進「緊急狀態」

毒與罪猖獗 金山田德隆區進「緊急狀態」
哈佛大學延長申請入學不強制繳交SAT或ACT成績政策

哈佛大學延長申請入學不強制繳交SAT或ACT成績政策
聖誕佳節到 國際佛光會舊金山協會捐禮物給孩子

聖誕佳節到 國際佛光會舊金山協會捐禮物給孩子
網傳17日校園槍擊 洛縣警方認為無確實證據

網傳17日校園槍擊 洛縣警方認為無確實證據

熱門新聞

舊金山在12月美國住房最難以負擔的城市中排名第七。（美聯社）

全美「居不易」之最 舊金山被擠出前5名

2021-12-10 02:18
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

H1B工簽濫用 矽谷外籍員工被「偷薪」 華人曝：已是公開秘密

2021-12-11 02:13
加州史上最大彩票贏家，7億美元勁球獎金被領走。（取自美聯社）

加州史上最高獎金 7億元勁球得主現身了

2021-12-12 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
勞力士的Daytona原本就很熱門難買，疫情之後更為稀缺。（記者李榮／攝影）

又傳亞裔男街上勞力士遭搶 警：搶名表案件增加

2021-12-12 19:51
大氣河13日造成聖馬刁縣部分地區淹水。（電視新聞截圖）

大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

2021-12-14 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命