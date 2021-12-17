蘋果重返辦公室計畫 無限期延後 員工獲千元補貼

蘋果宣布無限期延後重返辦公室計畫。（Getty Images）

繼Google延後員工重返辦公室計畫之後，蘋果 執行長庫克 （Tim Cook ）15日也發出一份內部信件給員工表示，公司將無限期延後重返辦公室計畫。獲得這份信件的科技新聞網站The Verge表示，蘋果重返辦公室日期「未定」，庫克並鼓勵員工接種新冠疫苗和補強針。

庫克在信上說：「我們的辦公室會保持開放，許多同事會定期進來上班，包括大中華區和其他地區的辦公室。在我們期待公司更多團隊可以重新聚在一起之際，我們會繼續根據各地情況來做決定，並確保會在計畫實施前至少四周發出通知。」

庫克15日還宣布，將發給公司員工每人1000元。他說：「這筆錢的主要目的是為了協助您在家設置辦公室，可以以您認為適合的方式使用。」

蘋果發言人雷希（Nick Leahy）表示，蘋果每一名員工都可以獲得這1000元紅利，包括零售店員工。蘋果在內部簡訊中對員工說，這筆錢會在下一次發薪水時，一起發出，「但請記住，當您重返辦公室時，必須把蘋果擁有的設備帶回來。因此，在設置您的家庭辦公室時，請考慮到這一點」。

蘋果這項決定是在新冠病例開始增加、Omicron病毒株開始傳播後做出的。蘋果11月曾宣布，員工將於明年2月1日重返辦公室，以混合方式工作。但這並非蘋果第一次延後重返辦公室計畫。

由於新冠病例增加，蘋果本周關閉了三家零售店。從14日起，蘋果零售店已開始要求顧客進入店內要戴口罩。