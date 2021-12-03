稅金誘惑大 Tesla總部搬到德州奧斯汀

Tesla宣布，其總部已正式從巴洛阿圖搬遷到奧斯汀。圖為還在興建中的Tesla奧斯汀超級工廠。（取自Google地圖）

電動車製造商Tesla 宣布，他們已正式將企業總部由加州 矽谷搬到德州 奧斯汀。

Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）在10月召開的公司年會上表示，總部就要搬遷。Tesla是在12月1日晚間向美國證券監管部門提交的文件中做出這項宣布。

Tesla在文件上表示，他們的總部已於1日正式從加州巴洛阿圖搬到德州奧斯汀位於Harold Green Road上尚未完工的超級工廠（Gigafactory），並指出他們目前全球員工約有7萬1000人。Tesla 2020年發出的新聞稿表示，他們巴洛阿圖總部約有1萬名員工，佛利蒙工廠也約有1萬名員工。

由於Tesla已解散其媒體關係部門，因此無法得知Tesla是否要求所有巴洛阿圖總部的員工一起搬往奧斯汀。

Wedbush分析師艾維斯（Daniel Ives）10月時表示，他預測少部分巴洛阿圖總部的員工不會離開灣區，但大部分會因為奧斯汀生活成本較低而前往。他認為，Tesla會提供員工去留選擇，但預料會有40%到50%的員工離開。

艾維斯說：「我們相信，在比較過加州與德州的稅率後，稅金優惠的誘惑力是巨大的。」

馬斯克去年在疫情期間，曾因是否能重開佛利蒙工廠的問題，與阿拉米達縣衛生官員發生爭執，憤而暗示會把公司搬往他處。馬斯克也公開表示，他已將住處從加州搬往不徵收個人所得稅的德州。