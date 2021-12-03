Goolge強制性辦公室重開日 延後

擔心Omicron疫情，Goolge推遲1月的強制性辦公室重開日。（美聯社）

由於新冠變種病毒 株Omicron引發了人們的新恐懼，Google 已將其強制性辦公室重開日從1月10日推遲到一個未定日期。

該公司2日向員工發送電子郵件稱，各個辦公處可以根據當地冠狀病毒情況決定何時要求員工回來。

盡管疫苗已廣泛普及，冠狀病毒仍在繼續傳播和變異，Google和其他公司已經多次推遲重開日期。最近的延遲讓人想起在過去的勞動節前後，Delta變種病毒株曾打亂了許多公司讓員工的返回計畫。

「我們要等到新年開始，再來評估我們的辦公地點何時能從自願在家工作中過渡出來。我們將繼續根據當地的情況來決定辦公室何時重新開放，並開始混合工作周。這些情況是動態的，在不同的地方差異很大」，Google發言人說。「目標是提供更大的選擇和靈活性。我們正在向那些樂意來辦公室的員工提供選擇，在地點上盡量滿足他們。同時允許那些沒有準備好的員工繼續在家工作」。

Google在郵件中說，它已經安全重開了90%以上在美國的辦公室，近40%的員工已經回公司上班。郵件稱，當Google員工被要求回來時，他們將有30天的過渡期來適應混合工作。該公司要求大多數員工每周至少有三天在辦公室工作。

灣區的其他公司也在重新考慮重開問題，據說Salesforce取消了回公司日期，而之前曾允許員工遠程工作到2021年底。蘋果公司正在將其強制重開日期推遲到最早明年2月。社交媒體網絡母公司Meta的發言人麥爾（Chloe Meyere）表示，Facebook堅持之前的2022年1月重開日期。

辦公人員的長期缺席已經使世界各地的市中心深受其害，特別是舊金山 ，大量的餐館和零售商因此倒閉。盡管隨著一些員工的返回和更多人接種疫苗，境況已經開始反彈，但地鐵乘客量、人流量和銷售稅收入仍然低於疫情前的水平。

「COVID暴露了那部分單純依賴公空間的市中心商家。Google的宣布可能預示著一種趨勢，即其他大型雇主會強制要求重開或不重開辦公室」，舊金山市中心社區福利區的執行董事西爾弗（Robbie Silver）說，它們提供清潔和營銷等服務。「科技公司讓員工無限期地在家工作，以及市中心和城市經濟的蓬勃發展需要人們回來，這二者之間存在著脫節」。