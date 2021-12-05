請問專家／認識中風 及早預防

馮振中醫生

馮振中醫生（Dr. Peter C. Fung）出生於中國廣東省，在香港長大，畢業於香港大學醫學院，在密西根大學安娜堡分校接受內科及神經醫學訓練，和完成多發性硬化症（神經學）的住院訓練。馮醫生在聖荷西展開執業生涯，並在2002年出任El Camino Health中風 中心主任。他引入創新療法和卓越團隊，打造出全國最佳水準的中風治療中心，為華人 社群提供最好的中風醫療照護，中心並在2019年正式更名為馮振中醫師中風醫療中心（Peter C. Fung M.D. Stroke Center）。

問：什麼是中風？

答：中風俗稱為「腦中風」，意指腦部或脊髓有部分受到損傷，一個原因是供應該部位血流的血管發生堵塞，或者該部位的神經系統或附近區域出血所造成。

問：中風有多常見？嚴重程度如何？

答：中風是美國第五大死因，過去十年間已經從第三大降為第五大，但在中國，中風仍高居死因的首位。美國每年約有80萬個病例，平均每45秒就有一人中風，每3.1分鐘就有一人死於中風。更重要的是，中風是造成重大、長期殘障的禍首。統計顯示，每六位婦女就會有一位因中風死亡，相較之下，每25位中，才有一位會因乳癌死亡。

問：中風有哪些類別？

答：通常中風分為缺血性或出血性中風。前者可能是動脈粥狀硬化形成的血栓或血管堵塞，或者由心臟或較大動脈往上流的血塊造成。出血性中風則是動脈破裂所引起，通常肇因於慢性或控制不良的高血壓 ，或名為血管瘤的先天性血管異常。另外還有其他較少見的原因，例如動脈發炎、動靜脈畸形或血液高凝。

問：與中風有關的疾病有哪些？中風有哪些危險因素？

答：許多疾病能引起中風。有些危險因素是很容易改善的，我用字母依序列出：

A：Age年齡。中風的機率會隨年齡而提高。每個人都會變老，因此隨年齡增加，我們必須更加注意可以改善的風險因素。

Atrial Fibrillation房顫。一個非常重要的危險因素，早期發現、密切追蹤以及特殊治療方案，都是不可或缺的。

B：Blood Pressure血壓。高血壓一般而言是容易治療的，可以降低40%到45%的中風機率。這個風險因素對亞裔和華人群體特別重要。鹽的攝入量是控制高血壓的重要因素。

C：Cholesterol膽固醇。降低膽固醇可以減少20%到30%的中風機率。

D：Diabetes Mellitus二型糖尿病。既是中風危險因素，更是華人的常見疾病，不僅會影響腦部循環，還會損害到末梢肢體、腎臟和心臟的循環。

Diet飲食。健康營養、低膽固醇和低鹽的飲食，不但可以預防中風，也是維持整體健康的必要方式。

E：Exercises運動。適當和規律的運動好處多多，降低中風風險也是其中之一。

F：Fat脂肪。理想的身體質量指數（BMI）也很重要。請注意，相對於白人BMI正常值是25%，亞裔的BMI正常值是23%。

G：Gender性別。女性通常較男性長壽，因此女性中風病例也比較多。

Genetic遺傳。許多先天遺傳因素會增加危險因素，例如房顫、肥胖、高血壓、膽固醇和糖尿病，從而升高中風機率。另外有一些較罕見的遺傳因素，也會提高中風的發生機率。

H：Humor幽默感。樂觀看待生活絕對是重要的，因為憂鬱會增加中風的機率。

問：高血壓該如何控制，才能預防中風？老年人有可能因為血壓過低而中風嗎？

答：高血壓如果接受治療並且控制得當的話，可以降低40%到45%的中風機率。監控血壓既簡單又方便，每個人都應該經常這麼做。請記得年輕人和年長者的正常血壓分別是120/80、130/90。低血壓不太可能造成中風，除非血壓非常低。通常血壓過低時，會產生暈眩一類症狀，尤其是站立的時候，是該看醫生的警訊。這就是為什麽經常自己測量血壓是很重要的。

問：中風的警訊有哪些？如果看到自己或身邊的人出現這些症狀，我該怎麼辦？

答：中風的發生可能毫無警訊。我們用FAST來作為中風發作的簡易和早期判斷指標：F-面部；A-手臂；S-說話；如果發現任何異常，「T-及時」將是重要關鍵，如有必要，迅速到醫院評估和治療。

問：中風可以治療或治癒嗎？

答：請記住，中風是可以治療的，但必須盡早進入治療中風的醫院急診室。發現中風時，立刻撥打911，將自己或家人送到鄰近通過認證的中風治療中心。另一個必須牢記的重點是，如果風險因素能妥善治療和控制，80%以上的中風是可預防的。

問：華人群體和一般人群相比，中風的盛行率如何？為何會有差異？

答：中風致命率在美國已經下降，目前是第五大死因。遺憾的是，在中國仍是頭號死因，主要是因高血壓和腦出血的高盛行率。

問：我能做什麼來預防中風？

答：健康的生活方式可以降低中風風險。

問：阿斯匹靈可以有效預防中風嗎？

答：對於曾經中風過的病患，阿斯匹靈是扮演預防二次中風的重要角色，也是最普遍和便宜的抗血小板藥物。在初次中風的預防方面，功效較不顯著，但對於較年長的族群、女性以及有多重危險因素的人，還是應頗有助益。

問：所有中風都是急性嗎？什麼會造成慢性中風？

答：腦中風是急性事件，有可能多次重複發作。曾經中風過的病患，我們通常用「中風後」來表示，而不使用「慢性中風」。

問：可否請您提供一些建議如何預防二次中風，尤其針對患有多種慢性病或心臟病的年長者？

答：降低中風危險因素是最重要的。預防二次中風的方法，通常不外高血壓、糖尿病和血脂的控制。常常使用額外的多種抗血小板藥物或抗凝血劑，特別是為有心臟疾病如房顫的病患。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。

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