我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

周刊封面故事／一元店聰明購物 買不買有講究

美防長：中國擴大核武庫 2030年前至少擁1千枚核彈

請問專家／認識中風 及早預防

請問專家(Ask the Expert)
馮振中醫生
馮振中醫生

馮振中醫生（Dr. Peter C. Fung）出生於中國廣東省，在香港長大，畢業於香港大學醫學院，在密西根大學安娜堡分校接受內科及神經醫學訓練，和完成多發性硬化症（神經學）的住院訓練。馮醫生在聖荷西展開執業生涯，並在2002年出任El Camino Health中風中心主任。他引入創新療法和卓越團隊，打造出全國最佳水準的中風治療中心，為華人社群提供最好的中風醫療照護，中心並在2019年正式更名為馮振中醫師中風醫療中心（Peter C. Fung M.D. Stroke Center）。

問：什麼是中風？

答：中風俗稱為「腦中風」，意指腦部或脊髓有部分受到損傷，一個原因是供應該部位血流的血管發生堵塞，或者該部位的神經系統或附近區域出血所造成。

問：中風有多常見？嚴重程度如何？

答：中風是美國第五大死因，過去十年間已經從第三大降為第五大，但在中國，中風仍高居死因的首位。美國每年約有80萬個病例，平均每45秒就有一人中風，每3.1分鐘就有一人死於中風。更重要的是，中風是造成重大、長期殘障的禍首。統計顯示，每六位婦女就會有一位因中風死亡，相較之下，每25位中，才有一位會因乳癌死亡。

問：中風有哪些類別？

答：通常中風分為缺血性或出血性中風。前者可能是動脈粥狀硬化形成的血栓或血管堵塞，或者由心臟或較大動脈往上流的血塊造成。出血性中風則是動脈破裂所引起，通常肇因於慢性或控制不良的高血壓，或名為血管瘤的先天性血管異常。另外還有其他較少見的原因，例如動脈發炎、動靜脈畸形或血液高凝。

問：與中風有關的疾病有哪些？中風有哪些危險因素？

答：許多疾病能引起中風。有些危險因素是很容易改善的，我用字母依序列出：

A：Age年齡。中風的機率會隨年齡而提高。每個人都會變老，因此隨年齡增加，我們必須更加注意可以改善的風險因素。

Atrial Fibrillation房顫。一個非常重要的危險因素，早期發現、密切追蹤以及特殊治療方案，都是不可或缺的。

B：Blood Pressure血壓。高血壓一般而言是容易治療的，可以降低40%到45%的中風機率。這個風險因素對亞裔和華人群體特別重要。鹽的攝入量是控制高血壓的重要因素。

C：Cholesterol膽固醇。降低膽固醇可以減少20%到30%的中風機率。

D：Diabetes Mellitus二型糖尿病。既是中風危險因素，更是華人的常見疾病，不僅會影響腦部循環，還會損害到末梢肢體、腎臟和心臟的循環。

Diet飲食。健康營養、低膽固醇和低鹽的飲食，不但可以預防中風，也是維持整體健康的必要方式。

E：Exercises運動。適當和規律的運動好處多多，降低中風風險也是其中之一。

F：Fat脂肪。理想的身體質量指數（BMI）也很重要。請注意，相對於白人BMI正常值是25%，亞裔的BMI正常值是23%。

G：Gender性別。女性通常較男性長壽，因此女性中風病例也比較多。

Genetic遺傳。許多先天遺傳因素會增加危險因素，例如房顫、肥胖、高血壓、膽固醇和糖尿病，從而升高中風機率。另外有一些較罕見的遺傳因素，也會提高中風的發生機率。

H：Humor幽默感。樂觀看待生活絕對是重要的，因為憂鬱會增加中風的機率。

問：高血壓該如何控制，才能預防中風？老年人有可能因為血壓過低而中風嗎？

答：高血壓如果接受治療並且控制得當的話，可以降低40%到45%的中風機率。監控血壓既簡單又方便，每個人都應該經常這麼做。請記得年輕人和年長者的正常血壓分別是120/80、130/90。低血壓不太可能造成中風，除非血壓非常低。通常血壓過低時，會產生暈眩一類症狀，尤其是站立的時候，是該看醫生的警訊。這就是為什麽經常自己測量血壓是很重要的。

問：中風的警訊有哪些？如果看到自己或身邊的人出現這些症狀，我該怎麼辦？

答：中風的發生可能毫無警訊。我們用FAST來作為中風發作的簡易和早期判斷指標：F-面部；A-手臂；S-說話；如果發現任何異常，「T-及時」將是重要關鍵，如有必要，迅速到醫院評估和治療。 

問：中風可以治療或治癒嗎？

答：請記住，中風是可以治療的，但必須盡早進入治療中風的醫院急診室。發現中風時，立刻撥打911，將自己或家人送到鄰近通過認證的中風治療中心。另一個必須牢記的重點是，如果風險因素能妥善治療和控制，80%以上的中風是可預防的。

問：華人群體和一般人群相比，中風的盛行率如何？為何會有差異？

答：中風致命率在美國已經下降，目前是第五大死因。遺憾的是，在中國仍是頭號死因，主要是因高血壓和腦出血的高盛行率。

問：我能做什麼來預防中風？

答：健康的生活方式可以降低中風風險。

問：阿斯匹靈可以有效預防中風嗎？

答：對於曾經中風過的病患，阿斯匹靈是扮演預防二次中風的重要角色，也是最普遍和便宜的抗血小板藥物。在初次中風的預防方面，功效較不顯著，但對於較年長的族群、女性以及有多重危險因素的人，還是應頗有助益。

問：所有中風都是急性嗎？什麼會造成慢性中風？

答：腦中風是急性事件，有可能多次重複發作。曾經中風過的病患，我們通常用「中風後」來表示，而不使用「慢性中風」。

問：可否請您提供一些建議如何預防二次中風，尤其針對患有多種慢性病或心臟病的年長者？

答：降低中風危險因素是最重要的。預防二次中風的方法，通常不外高血壓、糖尿病和血脂的控制。常常使用額外的多種抗血小板藥物或抗凝血劑，特別是為有心臟疾病如房顫的病患。

本專欄由El Camino Health華人健康促進計畫提供。誠摯感謝馮振中醫師及夫人馮金如瑾慷慨贊助本專欄。

中風和高血壓系列視訊講座

【認識中風 及早預防】

馮振中醫生主講

日期：12月6日，周一，下午6時至7時30分

【如何有效控制高血壓】

黨宇軒醫師主講

日期：12月13日，周一，下午6時至7時30分

了解詳情，請致電650-988-3234，上網報名：www.elcaminohealth.org/chi-events

中風 高血壓 華人

上一則

水餃之國 手工擀皮 新新鮮鮮

下一則

舊金山市長專欄／金山抵抗Omicron 鼓勵接種疫苗、加強劑

延伸閱讀

突然變多話 不知在說啥 恐腦溢血作怪

突然變多話 不知在說啥 恐腦溢血作怪

婦人腰劇痛以為腎結石 竟是腎中風

婦人腰劇痛以為腎結石 竟是腎中風
攜手舊金山加大 東華提供24小時中風急診服務

攜手舊金山加大 東華提供24小時中風急診服務
喝茶喝咖啡 可降低中風失智風險

喝茶喝咖啡 可降低中風失智風險
愛吃紅肉要小心 研究：中風機率恐提高16%

愛吃紅肉要小心 研究：中風機率恐提高16%

熱門新聞

庫比蒂諾Main Street平時非常熱鬧，沒想到發生搶案。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

庫比蒂諾鬧區遇匪用槍抵頭 華男勞力士手表被搶

2021-12-03 02:19
華埠10街一鐘錶店被打破玻璃行竊。（記者劉先進 ／攝影）

金山奧克蘭華埠3店被砸 離譜賊人手被割「血染」碎玻璃

2021-11-28 23:45
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

美國首例Omicron 灣區華裔醫師邱華彥定序

2021-12-02 02:20
專家表示，任何變體病毒的發現，都應該為全球疫苗接種工作帶來新的緊迫感。（記者李怡/攝影）

灣區專家：變種Omicron勿恐慌 做好3件事最重要

2021-11-27 00:02
盜竊發生後，經營了38年的店主Rosita正在低價甩賣商品，計劃轉店回家養老。（記者李怡/攝影）

金山華埠老店被盜走25萬元珠寶 業主心寒想退休

2021-11-28 02:20
全美首例Omicron病例是由舊金山加大病毒學家邱華彥的實驗室證實的。（電視新聞截圖）

舊金山加大華裔醫師定序 發現美首例Omicron

2021-12-01 23:31

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元