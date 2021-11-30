北加州中文學校聯合會「說故事」比賽 線上直播

北加州中文學校聯合會舉辦「說故事、講寓意」比賽。（聯合會提供）

北加州 中文學校聯合會在南灣華僑文教中心舉行正體漢字文化節系列的「說故事，講寓意」比賽，包括個人組到團體組共有近50場次的比賽，另外還增加線上直播與網路投票 等細節。北加 州中文學校聯合會統計，當日有將近2800人上網觀看，希望透過比賽啟發學生學習中華文化的企圖心。

北加州中文學校聯合會長李亭儀指出，舉辦「說故事，講寓意」是期待啟發孩子的學習動機，同時也將「善」的人文精神潛移默化地植入學生的心中。今年除了個人組，還增加了團體組，鼓勵親子、同學或好友組隊參加。此外，這次也特別排除困難，增設直播台及網路投票兩項服務，讓焦急等在比賽場外的家長，能在舒適的教室裡觀看場內的比賽，一方面增加了臨場感，另一方面也不影響小孩們參賽的緊張情緒。

這次北加州中文學校恢復了實體比賽，但因新冠肺炎疫情仍未結束，因此依然嚴格要求防疫措施。另外，當天也同時以網路直播，並在比賽結束之後開始20分鐘的網路投票，以選出最佳人氣獎。

金山灣區華僑文教服務中心指出，北加州中文學校聯合會非常有創意，將比賽的場景布置成故事場景，現場有許多豐富的人物角色扮演，「好像走進了一個故事中。小朋友最喜歡聽故事，而藉由這次的活動，相信所有參賽者的思考力、想像力和表達能力都會大增。不論是否得獎，大家都是學習中文有成的佼佼者、都是優勝者。聯合會主辦『說故事，講寓意』比賽，不僅寓教於樂，更讓海外華語文教育繼續往下紮根，向上成長。」

當日參加頒獎典禮的嘉賓包括僑務顧問陳惠香、僑務諮詢委員葉雲河、全美聯合會前總會長陳安東等。比賽由林珀平、張東明、周典樂三位老師擔任評審，並點評應該注意與需要改進的地方。評審稱讚參賽者將深奧的中西寓言故事，用無限的創造力和想像力，將故事化為生動活潑的言語動作呈現出來，非常精彩。聯合會最後選出幼童組、兒童組、初中組、高中組、和團體組前三名，以及網路票選最佳人氣獎。