北加州中文學校聯合會「說故事」比賽 線上直播
北加州中文學校聯合會在南灣華僑文教中心舉行正體漢字文化節系列的「說故事，講寓意」比賽，包括個人組到團體組共有近50場次的比賽，另外還增加線上直播與網路投票等細節。北加州中文學校聯合會統計，當日有將近2800人上網觀看，希望透過比賽啟發學生學習中華文化的企圖心。
北加州中文學校聯合會長李亭儀指出，舉辦「說故事，講寓意」是期待啟發孩子的學習動機，同時也將「善」的人文精神潛移默化地植入學生的心中。今年除了個人組，還增加了團體組，鼓勵親子、同學或好友組隊參加。此外，這次也特別排除困難，增設直播台及網路投票兩項服務，讓焦急等在比賽場外的家長，能在舒適的教室裡觀看場內的比賽，一方面增加了臨場感，另一方面也不影響小孩們參賽的緊張情緒。
這次北加州中文學校恢復了實體比賽，但因新冠肺炎疫情仍未結束，因此依然嚴格要求防疫措施。另外，當天也同時以網路直播，並在比賽結束之後開始20分鐘的網路投票，以選出最佳人氣獎。
金山灣區華僑文教服務中心指出，北加州中文學校聯合會非常有創意，將比賽的場景布置成故事場景，現場有許多豐富的人物角色扮演，「好像走進了一個故事中。小朋友最喜歡聽故事，而藉由這次的活動，相信所有參賽者的思考力、想像力和表達能力都會大增。不論是否得獎，大家都是學習中文有成的佼佼者、都是優勝者。聯合會主辦『說故事，講寓意』比賽，不僅寓教於樂，更讓海外華語文教育繼續往下紮根，向上成長。」
當日參加頒獎典禮的嘉賓包括僑務顧問陳惠香、僑務諮詢委員葉雲河、全美聯合會前總會長陳安東等。比賽由林珀平、張東明、周典樂三位老師擔任評審，並點評應該注意與需要改進的地方。評審稱讚參賽者將深奧的中西寓言故事，用無限的創造力和想像力，將故事化為生動活潑的言語動作呈現出來，非常精彩。聯合會最後選出幼童組、兒童組、初中組、高中組、和團體組前三名，以及網路票選最佳人氣獎。
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