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聖荷西州大臨時校長佩雷斯 明年初上任

編譯組／灣區22日電
聖荷西州立大學新任臨時校長公布，將取代被性醜聞連累的現任校長。（美聯社）
聖荷西州立大學新任臨時校長公布，將取代被性醜聞連累的現任校長。（美聯社）

聖荷西州立大學現任校長帕帕奇安（Mary Papazian）因發生在該大學體育部門的性騷擾醜聞，將於下個月下台，在她之後的領導人選，加州州立大學系統已經指定。

加州州立大學總校長卡斯楚（Joseph Castro）日前宣布，他已任命沙加緬度州立大學教務長和學術事務副校長佩雷斯（Stephen Perez）擔任臨時校長。在一份聲明中，卡斯楚讚揚了佩雷斯的領導能力，「他要為所有的學生增加機會的熱情，以及他與學生、教師和工作人員建立合作關係的經驗，將確保聖荷西州立大學在這個過渡時期繼續不斷提高。」身為經濟學教授的佩雷斯將於1月3日開始他的新角色。

佩雷斯上任之時，學校仍在為涉及前運動醫學主任蕭（Scott Shaw）的性騷擾醜聞所困擾。上周五（11月19日），學校說已與15名前學生運動員達成了330萬元的和解，這筆錢將在受害者之間分配。今年秋天早些時候，經過聯邦司法部的調查，學校同意與其他十多名受害者達成160萬元的和解。帕帕奇安為沒有及時對醜聞做出反應，面臨著來自校園社區一些成員的批評。

「帕帕奇安校長辭去校長職務的決定反映了她富有同情心的領導能力，」卡斯楚在學校於10月宣布帕帕奇安將卸任時說，「雖然這樣做對職業及個人方面都很困難，但表明了她對大學繼續前進的承諾。」

佩雷斯自2001年起在沙加緬度州立大學工作，曾擔任過多種職務。他以前曾在華盛頓州立大學和維吉尼亞聯邦大學工作，擁有聖地牙哥加大的經濟學學士學位，並在戴維斯加大獲得研究生學位。

預計他將領導聖荷西州立大學一年左右的時間，加州州立大學董事會將很快開始在全國範圍內尋找一位永久性校長。

「無論是為數萬名學生提供變革性的教育，還是作為文化中心和創新的孵化器，聖荷西州立大學都在推動矽谷的發展，它的影響在整個州和世界產生回響，」佩雷斯在聲明中說，「我熱烈歡迎並感謝有機會與敬業的學生、教師、員工、校長內閣和社區合作，來進一步提高我們各式各樣有才華的學生們的造詣。」

聖荷西 性騷擾 加州

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