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讀者來函／從二戰英雄談日裔美國人故事

李元慶
李元慶。（作者提供）
李元慶。（作者提供）

記得雷根（Ronald Reagan）執政時期有個同伊朗有關的醜聞事件嗎？大概過程是黎巴嫩真主黨綁架了美國人質，伊朗願意從中周旋，但是想要美國人賣軍火。可是伊朗是美國的敵手，國會嚴禁出售。雷根的一位國家安全事務助理安排了這個計畫，具體負責人是威武的白人中校Oliver North。

以後這件事被媒體發現了，國會開聽證會，來自夏威夷的民主黨日裔參議員Inouye（井上）主要負責。他大出風頭，表現經典，奠定了他在美國政治上的重要地位。

那是1987年，筆者還在英國讀書。看英文電視，發現新聞中老是有個斷了胳膊的日本人在國會講著標準的美式英文（那時候多半聽不懂），怎麼日本人在美國國會主持會議，審問白人軍官？

以後到了夏威夷，才開始了解到日本移民美國的歷史。我還見過井上先生，他二戰中作為美國軍人在歐洲戰場上失去了胳膊，是美國英雄。

日本的西化不是從二戰後開始的，應該是明治維新就啟程了。從19世紀後葉，一批有識之士推動改革，結束600年的武士封建制度，實行三權分立的新政府。日本派出大量留學生，如果您去過夏威夷珍珠港展覽館參觀過，應該記得不少指揮偷襲珍珠港的高級將領都是在美國留過學的。

日本人最早來夏威夷種植園當合同工是1868年來的150人，以後基本沒有，因為他們發現工錢太低，部分甚至沒有完成合同時間就回到日本。日本政府決定限制移民，認為他們在國外被欺負了。但是日本自己由於土地稀少，人口多，生活艱難，它的發展是以後的工業化帶來的。

1881年夏威夷國王訪問日本，打包票善待日本勞工。1885年後日本勞工開始恢復去夏威夷的種植園。直到1924年國會的排擠亞裔法案通過，有18萬日本人來到夏威夷當勞工。華人當勞工的時期比日本人早了幾十年。

日本人到加利福尼亞是在1882年美國排華法案之後，這裡需要的勞動力開始由日本人填補。來美國本土的日本人主要是從舊金山下船，那是幾十天的旅程。 1890年，舊金山紀錄有590名日本人，他們多是鐵路工人、或者其他類型的勞工。要知道在這之前的淘金熱和修建貫通北美大陸鐵路的時候華人已經是好幾萬了，所以華裔美國人歷史要早幾十年。

日本 美國 夏威夷

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