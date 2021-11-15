斷食好處多？ 也要注意風險

專家表示，斷食時，可消除食物中額外毒素的吸收，有潛在生物效益。(Getty Images)

若Google搜尋「斷食與健康」(fasting and health)，可找到超過630萬次點擊，越來越多健身專業人士推崇斷食作為減重 方法之一。耶魯大學防治研究中心主任凱茲(David Katz)表示，包括肝臟、腎臟、脾臟等器官，每日都致力於清除與中和來自體內的毒素、維持健康細胞，而斷食時，可消除食物中額外毒素的吸收，有潛在生物效益(potential biological benefit)。

然而，「潛在」是個關鍵字。儘管越來越多研究表明，間歇性斷食可能有益健康，但大多數證據尚未有定論，有關斷食或間歇斷食如何影響身體，特別是長時間影響，還是未知數。間歇性斷食並非連續幾天限制卡路里，而是每天在固定小時內進食，或每周固定天數或時間內斷食或限制食物消耗。例如5：2飲食法，提倡一周5天吃想吃的東西，其餘2天則將卡路里攝取量限制在女性500卡路里、男性600卡路里。

進食時，消化系統會將碳水化合物分解為葡萄糖，這是身體主要能量來源。葡萄糖自消化道吸收至血液中、進入身體細胞提供能量。不吃東西時，血液中的葡萄糖供應開始下降，身體會轉為向儲存的葡萄糖作為能量。一旦葡萄糖用完，身體會開始燃燒脂肪與肌肉儲備，以製造葡萄糖為細胞提供能量。

數天不進食(專家不建議如此做)後，身體會進入酮模式，以燃燒脂肪作為主要能量來源，同時減重。也會促使血液呈酸性，產生口臭、疲勞與不舒服症狀，斷食時間過長，會導致腎臟與肝臟受損。

糖友、服處方藥者 恐不適合

鹽湖城山間醫學中心(Intermountain Medical Center Heart Institute) 心血管和遺傳流行病學主任霍恩(Benjamin D. Horne)與其他專家建議，任何考慮斷食者，執行前都應諮詢醫生。若有飲食失調、糖尿病 、低血壓或貧血病史、懷孕或哺乳、服用處方藥物等，可能不適合。必須告知醫生正在服用的每種藥物，包括非處方藥與膳食補充劑，他補充說，例如Tylenol看似良性藥物，空腹服用可能有害。

家庭醫師富爾曼(Joel Fuhrman)表示，嚴格限制卡路里攝取的日子，可能須調整活動水平與工作量，因為可能會感到疲倦與脾氣暴躁，並面臨暈倒的較高風險。最好是在周末與假期安排斷食，而非忙碌工作日。間歇斷食的健康影響為何？相關研究如下：

1.有助心臟。山間醫療中心主任霍恩率領研究團隊研究，發現每月斷食一次，可預防臨床診斷的心臟病 與糖尿病。2012年6月發表在「美國心臟病學雜誌」研究，調查200名男性與女性習慣，發現每月斷食一次者，在控制年離、吸菸狀況與高血壓等因素之後，罹患心臟病的可能性比不斷食者低58%。

但也有互相矛盾的研究。2017年7月發表在「美國醫學會內科醫藥雜誌」研究，比較隔日斷食與熱量限制方案的減重與心血管疾病指標，發現隔日斷食與每日熱量限制的減重大致相同，但更難堅持，斷食組的低密度脂蛋白(壞膽固醇)增加。霍恩實驗室正展開研究，評估斷食頻率與時間對健康結果的影響。

2.可減少糖尿病。2013年11月發表在「營養、代謝與心血管疾病雜誌」小型研究，科學家測量30名成年人斷食一天與正常飲食一天後的不同血液水平，發現參試者斷食後的人類成長賀爾蒙(HGH)增加，女性增加4.7倍、男性增加13.6倍。HGH保護瘦肌肉組織，鼓勵身體燃燒多餘脂肪。霍恩指出，斷食期間，儲存在脂肪細胞中的脂肪被代謝作為能量，脂肪降低會讓胰島素抵抗減少，降低日後罹患心臟病風險。斷食另一個潛在益處，是身體正常細胞在斷食期間進入自我保護模式，對外部傷害源產生抵抗力，內部優化努力生存，直到斷食期結束。

3.可能對抗癌症。2016年7月發表在「癌細胞」期刊一項老鼠實驗發現，模擬斷食結合化療，有助於免疫系統識別與攻擊癌細胞，斷食的小鼠腫瘤，比僅接受化療的小鼠腫瘤小。斷食期也被證明可減慢小鼠的細胞分裂速度。不過，柏克萊加大營養科學與毒理學教授海勒斯坦(Marc Hellerstein)指出，初步研究僅限於動物模型，還需更多人類研究數據。

4.可能保護大腦。巴爾的摩國家老齡化研究所神經學實驗室主任麥特森(Mark Mattson)2014年2月與南加大老年學院長壽中心主任隆葛(Valter Longo)在「細胞代謝雜誌」共同發表論文，動物研究顯示，間歇斷食與較少神經元功能障礙與退化、較少阿茲海默症、帕金森症與亨丁頓症(Huntington’s disease)臨床症狀有關。不過，同樣結論尚未在人體中證實，需進行更多研究。有種解釋為斷食與運動期間，特定大腦活動增加，特定區域血流量增加，有助保護大腦免受其他問題影響。

醫生仍不確定，斷食的好處是否與健康飲食相同。持續食用足夠營養豐富的全食物，例如蔬果與全穀物，可預防心臟病、糖尿病與部分類型癌症。(美聯社)

長期斷食 仍要注意風險

凱茲表示，雖然研究表明斷食有助於預防部分疾病，未服用處方藥與身體健康情況下，沒有證據顯示定期斷食有害。但專家尚未收集相關間歇斷食安全性的長期數據，如何影響人類尚待確認：

1.不確定斷食是減重最佳方式。短期斷食與規律飲食重複循環，執行得宜可能更有效，但即使短時間斷食，也可能導致反彈暴飲暴食。專家建議將進食時間限制在8小時內，但若食用加工與低營養食品，無法因斷食受益。

2.不確定斷食益處是否與健康飲食相同。持續食用足夠營養豐富的全食物，例如蔬果與全穀物，可預防心臟病、糖尿病與部分類型癌症。正如斷食會讓身體遠離毒素，同時也會消耗身體重要營養素，如維他命C、鈣與Omega-3脂肪酸。