掌握5竅門 瘦得健康不傷身

適當的喝水很重要。（Getty Images）

減肥不是完全丟掉脂肪，也不是全部吃素食，以下介紹幾個健康減肥的小竅門，幫助大家瘦身不傷身。

一、喝水充足

適當喝水不僅有利於健康減肥，同時也可以幫助身體補充生存必需的水分。據研究發現，人體每天要喝1.5公升以上的水，那麽一年下來，就可以消耗一天的卡路里熱量。也就說，光喝水一年就會減重 五公斤。但要注意不要一次喝過多的水，因為過多的水分堆積在體內，可能會形成水腫。

瘦肉中含有豐富的鐵質。（Getty Images）

二、適量補鐵

很多人看起來肥胖 ，其實體內的脂肪非常多，但營養成分卻非常低。在日常生活中，要適量給自己多吃一些補鐵的食物，能幫助我們在減肥過程中獲得足夠的能量。常見的補鐵食物有很多，如：動物的肝臟、瘦肉、穀類和豆製品都含有豐富的鐵元素。

三、睡眠充足

不論是在減肥的過程中，還是對於正常體重的人，充足的睡眠時間都是非常重要的。減肥的過程中，最重要的就是提高體內的新陳代謝，睡眠時間充足可以促進身體處在一個良好的新陳代謝狀態。熬夜的話往往會導致生理時鐘出現混亂，如果已經養成了熬夜的習慣，要要慢慢戒掉熬夜，不要一下子就進入充足睡眠的狀態當中。每天要保證自己有六個小時以上的睡眠時間，讓新陳代謝可以處在一個平衡的階段。

牛奶當中的鈣元素可以促脂肪燃燒。（Getty Images）

四、攝取奶製品

根據健康膳食中指出，我們每天都需要吃各種各樣的奶製品來補充身體營養。每天至少喝30克以上的牛奶 ，因為在牛奶裡面含有豐富的鈣元素，可以促進身體內脂肪的燃燒。所以說，每天多吃一些奶製品不僅僅是有利於減肥，同時也有利於身體成長發育。

雜糧的熱量非常低，但又可以提供飽腹感。（Getty Images）

五、吃五穀雜糧

很多人不太喜歡吃米飯或麵條，不妨試一下五穀雜糧。雜糧當中的熱量非常低，同時可以讓我們有充足的飽腹感，在填飽肚子的同時不會給身體增加過多的脂肪。此外，經常吃米飯或者麵條，會導致身體胰島素出現波動的情況，從而影響到身體的體脂。