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酷炫辦公室落伍了 矽谷改用「彈性工作制」吸引人才

編譯組／灣區8日電
科技人不再稀罕酷炫的辦公室，矽谷企業改變聘任策略，以彈性作為吸引面試者的核心。(Getty Images)
科技人不再稀罕酷炫的辦公室，矽谷企業改變聘任策略，以彈性作為吸引面試者的核心。(Getty Images)

疫情前，大部分灣區科技業應試者會在開放式辦公室面試，親眼看見公司環境，並與未來同事互動。但疫情之後，科技人不再稀罕酷炫的舊金山辦公室，企業也隨之改變聘任策略。Fast資深人力管理總監格瑞斯(Peter Grassi)表示，公司以全新方式招聘人才，代表著員工可能分散在全國各地，而非中央辦公室。

目前，灣區與全球許多地方相同，面試都以Zoom進行，透過安排與未來老闆及其他部門同事面談，過程經常出現的提問，集中在移民與跨時區遠程辦公如何運作。以Fast為例，格瑞斯指出，公司員工分布在美加、歐洲與澳洲，在三大洲設有業務實體，過去曾有如家一般舒服的辦公室為吸引力，現則以彈性與永久性遠程工作吸引新員工，並在過去不可能聘任的地區延攬人才，尤其在技術領域。

公司將彈性作為吸引面試者的核心，特別是許多大型科技公司及金融產業，實施永久返回或一周至少幾天到辦公室，成為應聘者關心的重點。在可預見的未來，工作與家庭生活融合，是吸引人才的優勢。

總部位在矽谷的人力資源公司「Robert Half」區域總監考德威爾(Casey Caldwell)表示，強調遠程與混合工作、或可無限期在家辦公的公司，具有優勢。根據「Robert Half」調查，約有四分之三美國員工期望部分時間遠距工作、36%灣區員工希望完全遠距工作。

考德威爾指出，為了吸引人才並留住員工，除了提供更多簽約獎金與休假外，矽谷中小型公司還提供具競爭力的股票選擇權與推薦獎金，以協助在遠距辦公職場找到更適合人才。

不過，長期遠距工作存在部分風險。研究人員表示，由於缺乏定期與預定的面對面工作日，可能出現溝通與聯絡的潛在問題。史丹福大學商學院教授布魯恩(Nicholas Bloom)認為，當遇到瓶頸時，公司將會要求員工一周回到辦公室上班幾天。研究顯示，公司若一周有幾天能讓員工有面對面機會，工作與溝通表現更佳。

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