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聖荷西州大校園住房危機 學生不滿

編譯組／聖荷西4日電
聖荷西州立大學學生不滿學校解決住房危機作為。（美聯社）
聖荷西州立大學學生不滿學校解決住房危機作為。（美聯社）

聖荷西州立大學校長帕帕齊安（Mary Papazian）和其他大學高層管理人員矢言要解決校園內住房不安全問題，並確保每個學生都有一個安全和有保障的住處以來，已經過去了將近兩年。

雖然大學最近為實現這一雄心勃勃的目標採取了一些積極措施，但一個代表校園內數千名無家可歸學生的團體，對學校管理者的行動速度感到沮喪。他們認為，這些政策為獲得大學援助設置了阻礙。

聖荷西州立大學有超過4000名學生，約占入學人數的13%，在上一年曾無家可歸。去年夏天，超過11%的學生報告至少有一天無家可歸。為了生存，學生們說他們睡在沙發上，住在車裡，或者在汽車旅館、酒店或庇護所過夜。

上個月，該校為SJSU Cares開設了一個專門的空間，幫助學生聯繫食品援助、醫療保健和獲得心理健康支持服務的輔導員，為學生提供緊急和短期住房。該大學還宣布，由SJSU Cares發起的為有需要的人提供12個緊急床位的試點項目將會無限期進行下去。

學生無家可歸者聯盟主席戈麥斯（Lana Gomez）稱這些是「巨大的里程碑」。但她仍然對一些政策感到沮喪，即在學生試圖獲得住房援助時，大學詢問他們是否已經用盡了所有的財政援助選項，包括貸款。她說，這違背了大學的承諾，即確保100%需要住宿的學生都能得到一個地方。Bill Wilson中心的首席執行官哈蘭（Sparky Harlan）表示，這一做法亦違反了州的 「住房第一」政策。該政策規定，任何經歷過無家可歸的人都應該無障礙地被盡快安排一個永久性住所。

另一方面，大學表示，學生不需要通過貸款來獲得短期緊急住房，但個案經理將協助需要長期住房的學生製定一個資助計畫。據稱，大學官員告訴學生無家可歸者聯盟領導人，他們將在考慮貸款之前給予學生48小時的緊急住房援助。

今年7月至9月期間，大學SJSU Cares共提供了85天的臨時緊急住房，其中60天經由大學住房服務，25天使用酒店憑證計畫。在此期間據該校稱，SJSU Cares向24名學生發放了超過2萬7900元的學生危機支持資金。

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