哈斯汀加大法學院將改名 創始人被指資助屠殺原住民

舊金山哈斯汀加大法學院尋求去除創始人名字。（美聯社）

哈斯汀加大法學院(UC Hastings College of Law)董事會2日投票 決定，將努力去除曾於19世紀50年代贊助屠殺美洲原住民 的其創始人的名字。 這項投票授權這所全國領先的法學院與州立法者等方面合作，對該機構的名稱進行更改。

哈斯汀法學院於1878年由哈斯汀（Serranus Clinton Hastings）創建，他是一位富有的農場主和加州 最高法院的前首席法官。曾畢業於該校的包括副總統賀錦麗（Kamala Harris）和前加州眾議院議員、舊金山市長勃朗（Willie Brown）。

但歷史學家說，學校的創始人幫助策畫並資助了蒙多西諾縣的白人定居者屠殺及奴役Yuki印第安部落成員的活動。當時加州法律已將私刑暴徒對印第安人的攻擊、綁架及強迫勞役合法化，一些州的領導人公開稱之為滅族戰爭。

哈斯汀安排的遠征導致300多名Yuki人死亡。政府對他包括彈藥在內的費用進行了補給。這些襲擊是定居者為期三年的系列屠殺和綁架的一部分，被稱為「Round Valley定居者大屠殺」，據估計至少有1000名印第安人喪生。

學校在2017年開始調查哈斯汀的歷史，並一直致力於 「恢復正義」的舉措，其中包括為Yuki人和其他部落提供免費的法律援助計畫、成立一個土著法律中心，並為Yuki人建立一個校園紀念館。

校董事會主席羅伯遜（Carl Robertson）說：「這項工作使我們對學院的名字所犯下的錯誤，以及這些錯誤所造成的持續痛苦有了進一步的認識，我們決定再也不能將這所偉大的機構與他的名字聯繫在一起」。

勃朗也說，「我並不為在我的法律執照上帶有哈斯汀的名字而感到自豪。這種事情無可寬恕」。

2020年，柏克萊加大法學院去除了一位19世紀人士的名字，他所支持的種族主義觀點曾導致了1882年的排華法案。歷時三年，博爾特（John Boalt）的名字被從一棟學校建築上去除。

然而，哈斯汀學院的名字被載入了加州法律。如果不首先改變法律，就不能對之做變動。

舊金山選出的加州參議員威善高（Scott Wiener）預計在下周將提議有關立法。「哈斯汀絕對需要改名」，

他說。「這個機構以滅絕美國原住民的人命名，這種想法是站不住腳的。對我來說，這是一個不需要考慮的問題」。