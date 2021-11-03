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世界最佳公立大學 柏加大連8年奪冠

記者劉先進／柏克萊報導
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進／攝影）
根據美國新聞與世界報導2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。（記者劉先進／攝影）

根據美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）2022年全球最佳大學排名，柏克萊加大連續第八年位居世界最佳公立大學榜首，在公、私立大學整體排名中，為第四位。也是唯一躋身全球前五的公立大學。

美國新聞與世界報導發布的2022年全球最佳大學排名，對全球90多個國家的1700多所大學的學術研究表現以及全球和地區聲譽進行評估，此外起全球排名根據出版物、書籍、會議、被引用的論文和國際合作來評估大學得分。

在0到100分的評分中，柏加大今年的全球得分是89.4分，在公立大學中獨占鰲頭。全球研究地位排名第五，區域研究聲譽排名第三。

公、私立大學整體排名上，與去年一樣，哈佛大學、麻省理工學院、史丹福大學、柏克萊加大佔據前四。五到十名依次是，英國牛津大學、美國哥倫比亞大學、華盛頓大學、英國劍橋大學，以及與約翰霍普金斯大學並列的加州理工學院。

公立大學排名中，柏克萊加大為第一，其次是華盛頓大學（總排名第7）、舊金山加大（總排名第11）、洛杉磯加大（總排名第14）、倫敦大學學院與多倫多大學並列（總排名第16）、密西根大學（第19）、倫敦帝國學院（第20）、聖地牙哥加大（第21）和澳大利亞墨爾本大學（第25）。

在整體排名中，舊金山加大從之前的第15名上升到第11名，成長4名。總排名前100位中，戴維斯加大與聖他芭芭拉加大並列第67名，其次是爾灣加州大學（UC Irvine）排名第86位。

在34個學科評級中，柏克萊加大在化學方面排名第二。在空間科學以及經濟和商業方面排名第三。在物理學、植物和動物科學以及環境生態方面排名第四。數學、生物和生物化學以及計算機科學方面排名第六。在光學、工程和土木工程方面排名第七。在生物技術和應用微生物學以及材料科學方面排名第八。在地球科學方面排名第九。在微生物學以及藝術和人文方面排名第十。

每年10月美國新聞與世界報導都會發布其全球大學排名，該雜誌每年9月還會公布全國大學排名，兩者並不相同。

根據泰晤士報高等教育（Times Higher Education）9月初發布的2022年世界大學排名，柏克萊加大為全美最佳公立大學，在全美所有公立和私立大學中，排名第六。在全球公立和私立大學中，排名第八。

柏克萊加大 美國 加州大學

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