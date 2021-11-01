高糖、高鹽「過度加工食物」 最新研究：吃太多老更快

營養專家表示，過度加工食物是最糟糕飲食習慣，例如汽水、糖果、蛋糕、餅乾、香腸等，會加速老化。(Getty Images)

衰老雖不可逆，但可透過許多方式延年益壽，包括吃進體內的食物。這也是為何要消除任何會加速衰老的不佳飲食習慣，例如經常吃過度加工食物(Ultra-processed foods)。

業者為了讓產品吸引消費者並處在隨時可食用的狀態，必須加入各種食品添加物，高糖、高鹽且含多種食品添加劑的加工食品稱為「過度加工食物」。這些經過處理、加入大量添加劑的即食食品，幾乎不含任何完整食物，例如汽水、加糖果汁、人造牛油、糖果、蛋糕、餅乾、即食麵、罐頭湯、洋芋片、香腸、午餐肉、雪糕、加糖麥片等。

過度加工食物通常是包裝好的食品，含有一長串無法辨別的成分，保存期長，通常無法提供身體大量營養物質。這些食物可能美味，但經常食用超加工物品，會加速老化。

美國 營養學會成員伊夫蘭(Dr. Joan Ifland)表示，許多身體、心理、情緒與行為痛苦，都可追溯至加工食品。它們已被證明會削弱細胞功能，並與腦霧、疲勞、腹脹、憂鬱、高血壓 、關節疼痛等衰老病症有關。西班牙納瓦拉大學(University of Navarra)研究人員發表在「美國臨床營養學期刊」(American Journal of Clinical Nutrition)的文章指出，食用過度加工食物與加速縮短染色體端粒(telomeres)有關，其為身體細胞，會隨著年齡的增長而縮短及老化。

伊夫蘭指出，加工食品已被證明會干擾體內主要生物系統。經常食用超加工食物，會導致體內發炎、賀爾蒙異常、改變大腦功能、導致血液循環問題，甚至與部分癌症 有關。

「營養雜誌」(Nutrition Journal)分析20項研究發現、評估超過33萬4000名參與研究者，調查連結大量食用過度加工食品與疾病關係，包括心血管疾病、腦血管疾病、高血壓、代謝綜合症、腸躁綜合症、青少年氣喘、絕經後乳癌、妊娠糖尿病，甚至與部分心裡健康有關，例如憂鬱症。

如何在生活中創造健康習慣？伊夫蘭建議，需要耐心建立新飲食習慣可能需要數月時間，一項基本要求，是與邀請你加入食用加工食品的人劃清界線。她強調，環境相當重要，若處在一個經常吃過度加工食品的環境，很難養成健康習慣。

「家中有加工食品是很大的誘因。」伊夫蘭表示，可花些時間消除環境中的誘因，尋求制定飲食策略。甚至建議在社交媒體尋找志同道合人士，一起建立健康飲食習慣，並開始關注重視健康的營養師、取消關注推廣不健康習慣者，也會對身心健康產生重大影響。

她認為，可選擇最適合自己消除加工食品的方法。一次性去除所有加工食物，是一種選擇。或可簡單地逐一去除某些類別的加工食物，例如含有糖分、甜味劑、過量鹽分、加工脂肪、食品添加劑的食物，或是基本上任何含有不了解化學成分的食物。透過將飲食中的過度加工食品、換成含有益成分的營養健康食品，更有可能擁有更長壽更健康的人生。