我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神棄之地的肉票危機：美加傳教士「海地黑幫綁架案」

F-1簽證失效 中國50留學生遭美大學強制驅離

把握「減肥4訣竅」 秋天瘦更快

99健康網
慢跑等有氧訓練可以幫助燃脂。（取材自pixabay）
慢跑等有氧訓練可以幫助燃脂。（取材自pixabay）

進入秋季，天氣漸漸轉涼，出汗量也減少，身體代謝漸緩，身形變得容易發胖。其實，秋季同樣也是減肥的好時機，只要合理的飲食及運動，再搭配以下幾個小訣竅，減肥計畫照樣能順利進行。

1、經常泡腳

秋季到了，晚上在家看電視的時候，可以泡泡腳。因為泡腳具有驅寒祛溼的效果，還能夠促進血液循環和新陳代謝，提高脂肪的消耗量，幫助減肥效果變好。

經常泡腳能通全身經脈，讓膚色更好。（本報資料照片）
經常泡腳能通全身經脈，讓膚色更好。（本報資料照片）

2、堅持早睡

秋季的夜晚比較涼快，並不像夏季那麼炎熱，所以更好入睡。建議堅持早睡不要熬夜，能夠獲得較高質量的睡眠，進入了深度睡眠，人體才能分泌有助減肥的瘦素。因此，早睡可以幫助消耗更多脂肪，有效減輕體重。

進入深度睡眠，人體能分泌有助減肥的瘦素。（取材自pixabay）
進入深度睡眠，人體能分泌有助減肥的瘦素。（取材自pixabay）

3、調整飲食

進入秋季後，許多人喜歡進補，因為天氣涼快了，胃口也更好，吃的自然也多了。還有一些人喜歡吃藥膳，為身體補充營養物質，提供補足的能量對付即將到來的寒冷冬季。

適當進補對身體有好處，但是進補要注意，吃太多了只會導致身體越來越胖，體重超標會增加生病的概率，反而不利於健康。

對此，建議調整飲食，選擇清淡的飲食，多吃新鮮的蔬果，粗糧也要適當吃一些。多吃它們能夠有效補充膳食纖維，促進糞便排出，避免體內堆積過多的宿便。

澱粉含量較多和過甜的食物如甜薯、馬鈴薯、藕粉、果醬、蜂蜜、糖果、蜜餞、果汁甜食，盡量少吃或避免吃。而含脂量很高的食物，如花生、核桃、芝麻，及各種動物油、奶油和油炸的食物也應節制攝取。副食品可採用瘦肉、魚、蛋、黃豆製品和含糖分較少的蔬菜、水果等。

4、適當運動

秋季天氣涼爽，是運動的好時機。堅持運動可以促進血液循環，加快新陳代謝，幫助身體更好地消化食物，消耗體內更多的能量。每天確保至少半個小時的運動時間，不但體重會慢慢下降，而且有助塑造形體，讓身材更加好看。空腹時做運動，能更好地控制肌肉，使訓練效果更佳。

建議每天早晨醒來，或者晚上睡前，或是每次訓練的最後加入肌肉訓練。另外訓練肌肉不可以一暴十寒，肌肉需要高頻率的反覆訓練，線條才會顯現。

再來就是有氧運動如慢跑、飛輪、跳繩等。有氧訓練可以幫助燃脂，依據美國運動醫學學院表示，每周至少做3到5天有氧運動，每次至少30分鐘。

秋季慢跑3技巧

1、做好熱身

運動前先熱身，能夠調整身體內的潛在熱能，讓其處於準備狀態。將身體活動開，才不會導致肌肉僵硬，降低被拉傷的機率。

2、控制時間

慢跑有助提高新陳代謝，促進血液循環，同時部分的毒素和廢物，會跟隨著汗液排出身體。還可以讓全身的肌肉變得緊實，讓手臂和雙腿都變細一些。所以，堅持每天跑步的人身材都比較好，不但小腹消失了，大腿和雙臂也不再粗壯，變得有線條感。

想要減肥效果好，同時不損傷身體健康，則要注意慢跑的時間。每天慢跑20到30分鐘就夠了，不要運動過量。尤其是剛開始進行慢跑運動的人，若是跑太久，很容易導致身體過度疲勞。

慢跑完做拉伸運動，能夠舒展身體。（本報資料照片）
慢跑完做拉伸運動，能夠舒展身體。（本報資料照片）

3、結束拉伸

慢跑運動結束之後，不要馬上坐下或躺下。應該堅持做拉伸運動，這樣做能夠舒展身體，有助充分燃燒體內多餘的脂肪，鍛鍊肌肉線條，讓你擁有完美的身材曲線。

建議慢跑結束後要按摩大腿、腰腹部和雙臂，可以輕輕拍打這些部位，或者請其他人揉按。如果有專業的教練幫助放鬆身體的話，效果會更好，能夠更快變瘦。

肌肉 美國 核桃

上一則

柯瑞砍41分勇士勝 教頭稱他「籃球機器」

下一則

房東掏錢「請走」租客？亞洲法律聯會答疑

延伸閱讀

8歲童暴牙、瘦小常感冒 特殊牙套讓他美齒又高壯

8歲童暴牙、瘦小常感冒 特殊牙套讓他美齒又高壯
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症
代謝差易變胖？ 快快增加肌肉、調整飲食

代謝差易變胖？ 快快增加肌肉、調整飲食
預防肌少症 銀髮族快來學學這三招

預防肌少症 銀髮族快來學學這三招
自己的心臟 如何善待？

自己的心臟 如何善待？

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
索諾馬縣爬行動物救援組織負責人沃爾夫（Al Wolf）提醒，如果碰巧遇到毒蛇，關鍵是不要驚嚇對方，退後一步離開，避免蛇發生攻擊行為。（電視新聞截圖）

北加女子家驚現92條響尾毒蛇

2021-10-14 16:07
密爾布瑞居民Kevin Chao被捕，涉及的罪名包括組織賣淫。（警方提供）

北加亞裔男涉組織賣淫被抓 FBI介入

2021-10-13 19:45
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
警方在銷毀非法種植的大麻。（視頻截圖）

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

2021-10-14 00:15

超人氣

更多 >
廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生

廚房凶器？這副「熊爪」幫忙 烹煮這些料理輕鬆又衛生
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

封面故事／好市多便宜多 迎合中國胃 挑戰華人超市

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬