把握「減肥4訣竅」 秋天瘦更快

慢跑等有氧訓練可以幫助燃脂。（取材自pixabay）

進入秋季，天氣漸漸轉涼，出汗量也減少，身體代謝漸緩，身形變得容易發胖。其實，秋季同樣也是減肥的好時機，只要合理的飲食及運動，再搭配以下幾個小訣竅，減肥計畫照樣能順利進行。

1、經常泡腳

秋季到了，晚上在家看電視的時候，可以泡泡腳。因為泡腳具有驅寒祛溼的效果，還能夠促進血液循環和新陳代謝，提高脂肪的消耗量，幫助減肥效果變好。

經常泡腳能通全身經脈，讓膚色更好。（本報資料照片）

2、堅持早睡

秋季的夜晚比較涼快，並不像夏季那麼炎熱，所以更好入睡。建議堅持早睡不要熬夜，能夠獲得較高質量的睡眠，進入了深度睡眠，人體才能分泌有助減肥的瘦素。因此，早睡可以幫助消耗更多脂肪，有效減輕體重。

進入深度睡眠，人體能分泌有助減肥的瘦素。（取材自pixabay）

3、調整飲食

進入秋季後，許多人喜歡進補，因為天氣涼快了，胃口也更好，吃的自然也多了。還有一些人喜歡吃藥膳，為身體補充營養物質，提供補足的能量對付即將到來的寒冷冬季。

適當進補對身體有好處，但是進補要注意，吃太多了只會導致身體越來越胖，體重超標會增加生病的概率，反而不利於健康。

對此，建議調整飲食，選擇清淡的飲食，多吃新鮮的蔬果，粗糧也要適當吃一些。多吃它們能夠有效補充膳食纖維，促進糞便排出，避免體內堆積過多的宿便。

澱粉含量較多和過甜的食物如甜薯、馬鈴薯、藕粉、果醬、蜂蜜、糖果、蜜餞、果汁甜食，盡量少吃或避免吃。而含脂量很高的食物，如花生、核桃 、芝麻，及各種動物油、奶油和油炸的食物也應節制攝取。副食品可採用瘦肉、魚、蛋、黃豆製品和含糖分較少的蔬菜、水果等。

4、適當運動

秋季天氣涼爽，是運動的好時機。堅持運動可以促進血液循環，加快新陳代謝，幫助身體更好地消化食物，消耗體內更多的能量。每天確保至少半個小時的運動時間，不但體重會慢慢下降，而且有助塑造形體，讓身材更加好看。空腹時做運動，能更好地控制肌肉 ，使訓練效果更佳。

建議每天早晨醒來，或者晚上睡前，或是每次訓練的最後加入肌肉訓練。另外訓練肌肉不可以一暴十寒，肌肉需要高頻率的反覆訓練，線條才會顯現。

再來就是有氧運動如慢跑、飛輪、跳繩等。有氧訓練可以幫助燃脂，依據美國 運動醫學學院表示，每周至少做3到5天有氧運動，每次至少30分鐘。

秋季慢跑3技巧

1、做好熱身

運動前先熱身，能夠調整身體內的潛在熱能，讓其處於準備狀態。將身體活動開，才不會導致肌肉僵硬，降低被拉傷的機率。

2、控制時間

慢跑有助提高新陳代謝，促進血液循環，同時部分的毒素和廢物，會跟隨著汗液排出身體。還可以讓全身的肌肉變得緊實，讓手臂和雙腿都變細一些。所以，堅持每天跑步的人身材都比較好，不但小腹消失了，大腿和雙臂也不再粗壯，變得有線條感。

想要減肥效果好，同時不損傷身體健康，則要注意慢跑的時間。每天慢跑20到30分鐘就夠了，不要運動過量。尤其是剛開始進行慢跑運動的人，若是跑太久，很容易導致身體過度疲勞。

慢跑完做拉伸運動，能夠舒展身體。（本報資料照片）

3、結束拉伸

慢跑運動結束之後，不要馬上坐下或躺下。應該堅持做拉伸運動，這樣做能夠舒展身體，有助充分燃燒體內多餘的脂肪，鍛鍊肌肉線條，讓你擁有完美的身材曲線。

建議慢跑結束後要按摩大腿、腰腹部和雙臂，可以輕輕拍打這些部位，或者請其他人揉按。如果有專業的教練幫助放鬆身體的話，效果會更好，能夠更快變瘦。