華為資助項目 史丹福大學無限期暫停

第54屆史丹福大學教務委員會第一次會議截圖。（史丹福校報截圖）

第54屆史丹福大學 教務委員會在上周四的第一次會議上，將校園發聲自由、疫情大流行對學校的持續影響和審查外國資助的研究項目作為本學年的工作重心。

2018年，史丹福大學教務委員會依據美國 聯邦政府對於可能存在的網絡安全風險警告，暫停了與中國電信巨頭華為 （Huawei）的研究合作，並在2019年末首次批准了全球合作審查項目。

兩年後，史丹福大學與今年4月宣佈，將無限期延長對中國電信集團華為及其在美國的子公司Futurewei公司研究資助的暫停期限。史丹福大學表示，每年都會對這一暫停計畫進行重新評估，直到聯邦政府對與華為公司的國家安全威脅評估發生了明顯變化為止。教務委員表示，他們將在今年彙編一份關於該計畫的報告。

在暫停合作之前，華為公司是史丹福大學人工智能實驗室和工程學院SystemX項目的合作機構。校方發言人米蘭達（E.J. Miranda）曾表示：「我們對於聯邦政府的擔憂十分重視，尤其是別國科技將對美國國家安全造成威脅時。我們的國際間的合作是受學校規章指導並服從於聯邦規定的。」

儘管周四的會議是以線上的方式舉行的，但是教務委員會討論了線下會議的可能性，並稱這是大學回復正常狀態的一個重要時刻。